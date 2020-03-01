9-летний мальчик собрал 500 000 пластиковых бутылок и жестяных банок, чтобы спасти планету!

Девятилетний Райан Хикман – начинающий бизнесмен из Калифорнии. Он занимается сортировкой мусора. Этим делом он заинтересовался еще в 3 года. Сегодня у Райана есть своя компания по переработке отходов Ryan’s Recycling Company.

За 6 лет работы, сортируя и отправляя мусор своих клиентов, мальчик заработал больше $10000! Мальчик копит на свое будущее образование, но он также говорит, что хочет купить полноразмерный грузовик, чтобы стать мусорщиком. Он будет иметь возможность собирать и перерабатывать еще больше вторсырья.

Вот как все началось. Однажды Райан вместе с отцом отправился в центр по сдаче вторсырья, ребенку пришелся по душе процесс сортировки. Он с интересом стал сам отбирать бутылки, чтобы загрузить их в машину. За свою работу малыш получил несколько долларов.

Знакомство с процессом сортировки мусора оказалось столь занимательным, что по возвращении домой он решительно объявил отцу о намерении начать собирать вторсырье своих соседей, сортировать его и отдавать на переработку.

Чтобы помочь мальчику воплотить задуманное, мама лично отправилась с ним в гости к соседям. В каждый дом они занесли мусорные пакеты.

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Молодой предприниматель очень увлечен своим проектом и проводит часть своей недели, разбирая бутылки и банки, которые он получает от своих сторонников и отправляет сырье на переработку.

Когда его спрашивают о том, почему он делает это, мальчик отвечает: «Это потому, что бутылки попадают в океан, а затем животные заболевают и умирают». Благодаря сторонникам, Райан на данный момент собрал и переработал более 500 000 бутылок и банок.

Родители Райана поддерживают инициативу сына, а его отец помогает ему сортировать мусор и доставлять мешки с бутылками в центр утилизации каждые 3 недели. «Мы с женой поддерживаем его в этом, и мы сказали сыну, что всякий раз, когда он хочет остановиться, он может это сделать», — говорит отец мальчика.

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В добавку к своим и без того незаурядным достижениям юный трудяга уже стал амбассадором Тихоокеанского центра спасения морских животных. Также он создал линию футболок, прибыль из которых уходит на благотворительность.

Помимо заработка и альтруистических наклонностей мальчик не забывает о главном увлечении — ресайклинге. Он не может просто так пройти мимо оставленной на земле банки или фантика, заряжая собственными интересами остальных.

Когда история Райана стала известной, это вдохновило больше людей присоединиться к его инициативе по спасению мира. За годы этой кампании люди из его района привыкли откладывать банки и бутылки для мальчика.

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Все больше новых сторонников просят его забирать их пакеты или даже сами привозят их к дому мальчика. И Райан не планирует останавливаться в ближайшее время. Он дает интервью и принимает участие в теле- и радиопередачах, чтобы повысить осведомленность о спасении Земли путем разумного обращения с отходами.

Своими действиями Райан доказывает, что любой может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации на планете.