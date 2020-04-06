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60% всех проданных в Норвегии автомобилей полностью электрические

06.04.2020
60% из всех проданных в Норвегии автомобилей полностью электрические

60% проданных в Норвегии автомобилей полностью электрические, такой результат является мировым рекордом и отлично характеризует вектор государства в популяризации электротранспорта.

Освобождение электромобилей от налогов, взимаемых с топливных автомобилей, перевернуло транспортную картину Норвегии. Сегодня там укрепились такие бренды, как Tesla и Nissan, по прежнему оставаясь лидером рынка. С недавнего времени набирает популярность Renault.

60% из всех проданных в Норвегии автомобилей полностью электрические

В планах Норвегии полностью отказаться от ДВС к 2025 году. Так крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе вкладывается в «зелёные» технологии, осознавая, что за ними будущее.

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Важным остается факт опровержения мифа о проблемах эксплуатации электромобилей в северных климатических зонах. Современные технологии литий-ионных батарей зачастую обкатываются в сложных зимних условиях. Пример тому недавнее испытание фургона eSprinter в Арктике и Швейцарских Альпах.

Меры по стимулированию покупки электромобилей в Европе, США и Китае заставляют производителей выпускать EV модели раньше намеченного срока. В них входит как субсидирование покупки «электрики», так и бесплатные парковки, пользование автобанами, нулевое налогообложение.

Мировой показатель электромобилей, по соотношению к ДВС должен составить 15% уже к 2024 году. Помимо последних событий про то как набирают обороты гиганты VW и Tesla, китайские стартапы не остаются в стороне.

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Электромобиль Aiways U5 осуществил автопробег из Китая в Европу и по странам Скандинавии. После чего стал обладателем сертификата TÜV Rheinland и допущен на рынок ЕС.

 

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