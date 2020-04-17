«5G — это электричество 21-го века», — глава совета директоров Huawei Го Пин

Глава совета директоров Huawei Го Пин выступил на конференции в столице Португалии Лиссабоне, объявив о начале эры 5G и предсказав, что быстрая связь в сочетании с другими технологиями изменит нашу жизнь в ближайшие десятилетия так же, как ее преобразило электричество в 20-м веке.

«В 1875 году парижские вокзалы начали использовать электрическое освещение. В 1879 году электростанция в Сан-Франциско начала продавать электроэнергию. Это были исторические изменения. Позже в течение двадцатого века электроэнергия значительно повысила производительность во всех отраслях. Электрический век начался с освещения», — напомнил он.

Такой же грандиозный потенциал изменений несет в себе и 5G, уверен Го Пин. «5G плюс Икс создадут новую умную эру. Этим иксом может быть ИИ, большие данные или VR/AR, а также другие технологии. Как вы все знаете, развертывание 5G только начинается. ИИ-приложения для многих отраслей все еще находятся в зачаточном состоянии. Я уверен, что в будущем, это сочетание, — 5G плюс Икс — создаст бесчисленные возможности для предпринимателей».

3G и 4G связь объединила людей, заявил топ-менеджер. А 5G — поворотная точка для всей телекоммуникационной технологии: «Ее будут применять во всех отраслях, и она станет главным драйвером развития».

КИТАЙ ОПРЕДЕЛИЛ СВОИМ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ РАЗРАБОТКУ 6G-СЕТЕЙ

Прогноз Го Пина кажется крайне оптимистичным с учетом неослабевающего давления США на Huawei, которую американцы подозревают в связях с китайским правительством. Вместе с тем, это не мешает Huawei удерживать 29%-ную долю глобального рынка телекоммуникационного оборудования.

источник: businessinsider