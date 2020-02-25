522 764 предзаказов поступило на Tesla Cybertruck , это 5873 заказов ежедневно

В ноябре 2019 года Tesla представила долгожданный электрический пикап Cybertruck. Автомобиль вызвал смешанные чувства у публики: одни восхищались смелостью и брутальностью дизайна, другие называли его примитивным. В любом случае, он привлекает внимание покупателей, готовых оформить предзаказ и выложить крупную сумму.

Уже к концу ноября 200 тысяч человек перевели на счет компании по $100, забронировав Cybertruck. Это было объявлено официально, но с тех пор компания не вела учет предзаказов. Однако это не помешало клиентам Tesla самим подсчитать их число. Оказалось, что количество заказов перевалило уже за полмиллиона.

САМЫЕ СУМАСШЕДШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИКАПА TESLA CYBERTRUCK

На сайте клуба владельцев Cybertruck появилась запись: «522 764 предзаказа, в среднем 5873 заказа в день за 89 дней с (и включая) вечер анонса».

Также там сказано, что всего 17% заказчиков хотят одномоторную версию — то есть самую дешевую, которая стоит всего $40 000. Остальные готовы приобрести модели с двумя или тремя моторами.

Компания собирается выпустить до конца года две более продвинутых версии Cybertruck с запасом хода от 480 до 800 км.

источник: teslamotorsclub