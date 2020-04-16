Бизнесмен построил дом своей мечты в пещере (фото)

В современном мире каждому человеку обязательно нужно место, где он может уединиться, побыть с самим собой и своими мыслями в тишине, забраться в свою комнату или свой гараж… ну или пещеру.

Как сделал наш пещерный человек Анджело Мастропьетро. Правда, он совсем не неандерталец, а вполне себе современный мужчина. Бизнесмен, которому поставили диагноз «рассеянный склероз», решил бросить нервную работу, изменить образ жизни и построить дом своей мечты в графстве Вустершир, Великобритания, в пещере, возраст которой достигает 250 миллионов лет.

Анджело Мастропьетро сам, своими руками, построил современный дом с отоплением, электричеством и даже Wi-Fi, потратив на проект около 230 тысяч долларов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДОМА — С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯТЬ

Идея построить дом в пещере пришла бывшему бизнесмену в тот момент, когда ему поставили диагноз «рассеянный склероз». Анджело подумал, что хотел бы жить в месте, где он был бы счастлив и здоров.

Владелец пещеры хоть и построил современный дом со всеми удобствами, тем не менее во внутренней отделке остался верен натуральным материалам. Анджело создал ванну, которая в процессе трансформировалась в душевую, так как он понял, что не сможет нагревать такое количество воды. В доме-пещере установлены большие окна, чтобы было много естественного света. А со стен каскадом спускается плющ.

АМЕРИКАНЦЫ СОЗДАЛИ МОБИЛЬНЫЙ ДОМ — ТЕПЛИЦУ НА КОЛЕСАХ

Анджело обнаружил пещеру вместе с друзьями во время велосипедной прогулки. Пещера был заброшена с 1940-х годов. В 2010 году Анджело вернулся в Великобританию из Австралии, узнал, что она продается… и купил ее.

Анджело Мастропьетро рассказал, что болезнь научила его прислушиваться к собственному телу и по-другому относиться к жизни.