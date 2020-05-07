26-летний парень дает вторую жизнь мертвым озерам в Индии

Каждый ставок или озеро в Индии — на вес золота. В стране ощущается серьезный водный кризис, из 1,3-миллиардного населения страны примерно 163 млн человек не имеют доступа к чистой воде, эта проблема становится причиной 200 тысяч смертей в год. И кризис из-за множества причин будет только усугубляться, не смотря на все меры, предпринимаемые правительством. Но есть люди, которые берут дело в свои руки.

Одним из таких людей стал 26-летний Рамвир Танвар. Его деревня входит в агломерацию Большая Нойда и в окрестностях есть множество высыхающих водоемов. Озера и пруды пересыхают из-за загрязнений, и ни местный жители, ни правительство ничего по этому поводу не предпринимают. Танвар по образованию инженер и прекрасно понимают проблему нехватки воды.

Рамвир считает главной проблемой уровень просвещения сельских жителей. По его мнению никакие штрафы не помогут изменить ситуацию. Нужно просто объяснить людям как правильно обращаться с водными запасами, как относиться к ним бережно и тогда в деревнях перестанут впустую тратить огромное количество воды.

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Ну а кроме просветительской деятельности Танвар решил собственным примером показать, как можно вернуть воду в водоемы. Он вместе с местными жителями с 2014 года возрождает обмелевшие и высохшие водоемы своего региона. За это время ему удалось наполнить водой и жизнью уже 12 озер и прудов.