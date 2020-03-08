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25 миллиардов долларов на подводные плавающие тоннели (видео)

08.03.2020
25 миллиардов долларов на подводные плавающие тоннели

В Норвегии объявили о начале реализации амбициозного проекта по строительству первых в мире подводных плавающих туннелей, которые должны облегчить жизнь людям, вынужденным передвигаться по этой стране, пересеченной множеством фьордов, заливов со скалистыми крутыми берегами.

В настоящее время единственным способом осуществить такое путешествие является движение при помощи череды паромных переправ, но это крайне неудобный и отнимающий массу времени способ.

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«Подводные плавающие мосты», способные решить проблему быстрого перемещения, представляют собой огромные бетонные трубы, плавающие на глубине 30 метров ниже уровня моря, толщины которых хватает для организации двух полноценных полос движения.

25 миллиардов долларов на подводные плавающие тоннели

Подводный туннель будет удерживаться в плавающем состоянии при помощи понтонов, плавающих на поверхности. Также инженеры рассматривают и варианты крепления туннеля в некоторых местах к морскому дну, что должно увеличить стабильность этого сооружения.

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Каждый такой подводный мост будет состоять из двух параллельных труб, в каждой из которых будут организованы две полосы движения в одном направлении.

Ожидается, что проект, на который уже затрачено 25 миллиардов долларов, будет закончен в 2035 году.

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