18 — ти летний подросток за 2 месяца переделал ржавую баржу в роскошный летний домик

Сложно себе представить, что в наше время, в эпоху всепоглощающего увлечения подрастающим поколением смартфонами и другими новейшими гаджетами, кто-то еще стремится создавать невероятные вещи собственными руками.

Но есть и исключения, так, например, парнишка в 18 лет сам полностью переделал и отремонтировал древний автофургон, который стал идеальным домиком на колесах, а совсем недавно старую ржавую баржу превратил в уютный летний домик.

Билли Уолден из Ланкастера (графство Ланкашир, Великобритания) настолько увлеченный и талантливый парень, что собственными руками превращает старые никому не нужные транспортные средства в настоящие жилые апартаменты.

Поскольку он учился 4 года в колледже, в котором изучал плотницкое и столярное дело, а также дополнительно познавал профессии сантехника и каменщика, то делать он мог своими руками просто невероятные вещи. За такой талант и умения он даже удостаивался премий в учебном заведении, где многие его считали настоящим гением плотницкого и столярного ремесла.

Конечно, для такого умельца решиться на столь грандиозные преобразования не составило труда, ведь как он сам признается: «Я немного интроверт и никогда не увлекался видеоиграми и другими вещами, которыми увлекаются многие ребята моего возраста. Мне весело, когда я что-то делаю своими руками. Мне действительно нравится всем этим заниматься, я часто провожу по 15 часов в день в своей мастерской. Просто я так увлекаюсь, что теряю счет времени».

После того, как закончил переоборудование и ремонт жилого автофургона VW, парнишка решил проверить свои силы в более сложном преобразовании. Для этих целей мама Билли приобрела для сына старую списанную баржу, которую уже можно было только порезать на металлолом. Эта дырявая посудина для семьи обошлась недорого (6,3 тыс. долларов), поэтому подросток мог экспериментировать без оглядки.

Глядя на то, что купили, и то, во что Билли превратил это крошечное судно, действительно поверишь в гениальность юноши, ведь на такое преобразование даже видавшие виды мастера решились бы неохотно. Но молодость и азарт сделали свое дело, а знания помогли создать абсолютно комфортный плавучий дом всего лишь за 8 недель.

Поскольку это была небольшая узкая баржа для речных перевозок, планировка расположения отдельных комнат для всех троих заняла немало времени, да и кухню с ванной надо было поместить. Но поразмыслив и перебрав массу вариантов, юноша принялся за работу. Для начала он демонтировал все перегородки и сделал открытое пространство.

КОМФОРТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ДОМ LE KOROC НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ОТ КОМПАНИИ DAIGNO

Потом принялся за облагораживание и придание жилого вида, учитывая то, что это летний домик для отдыха, ему захотелось натуральности во всем, поэтому все отделочные материалы и мебель были деревянными. Поскольку разгуляться особо негде, пришлось располагать комнаты с одной стороны, оставляя совсем уж узкий коридор.

К счастью, кухня и обеденная зона остались с открытой планировкой, поэтому они кажутся более просторными. В этой зоне поместилось все оборудование и техника для приготовления пищи, мойка большой кухонный стол и обеденный мягкий уголок с приставным столом.

Интересной особенностью стало то, что парнишка сделал складной потолок как в кабриолете и теперь в любой момент можно устроить себе завтрак, обед или ужин на свежем воздухе, когда будет хорошая погода.

Для организации ванной комнаты подросток установил интересную перегородку из толстых стеклянных блоков, уложенных полукругом. Там хватило места для душевой, рукомойника и унитаза, поэтому отдых проходит в вполне комфортных условиях.

За ванной в похожих образовавшихся нишах получилось сделать небольшую каюту для своей младшей сестренки, которой недавно исполнилось 11 лет и отдельную своеобразную комнату-нишу маме. Чтобы эта территория приняла более домашний и уютный вид, на деревянные панели он наклеил светлые обои и сделал собственными руками кровати, деревянные полки и мини-комоды. В свою очередь женская половина сама придумывала, как обустроить свои спальные места, украсив их очаровательными шторками, надписями и прочими милыми безделушками.

КОМПАНИЯ ARKUP ПРЕДСТАВИЛА КОНЦЕПТ ДВУХУРОВНЕВОГО АВТОНОМНОГО ПЛАВУЧЕГО ДОМА

Учитывая то, что большую часть денег было потрачено на материал и оборудование для кухни с ванной, юноша старался экономить, поэтому для своей комнаты, которая находится в рулевой части восстанавливаемой лодки, на барахолке приобрел подержанные автомобильные кресла с кожаной обивкой. Они то и составили основную часть вполне комфортного диванчика, каркас которого тоже был сделан из дерева.

А учитывая то, что парень делал его сам, то свободное пространство, образовавшееся под ним, можно использовать как место для хранения личных вещей и постельных принадлежностей. В довершении всего мама связала покрывало, повесила по-домашнему милые шторки и поставила комнатные цветы, превратив эту часть в уютный уголок.

С другой стороны баржи, где есть выход на открытую палубу, Билли оформил гостиную по всем правилам. Дам удалось сделать уютный узкий диван и даже пристроить кресло. Но самое главное саму палубу он превратил в настоящий оазис с зоной отдыха на свежем воздухе.

ГОЛЛАНДЦЫ СОЗДАЛИ МОТОРИЗОВАННЫЙ ПЛАВУЧИЙ ДОМ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Теперь, когда плавучая дача готова, а ее ходовая часть еще в порядке, семейство уже путешествует и сам юный умелец говорит об этом так: «На своей новой лодке мы уже проплыли по всему каналу вниз от Тьюитфилда до Престона. Нам нравится отдыхать вот так, всей семьей. А лодку мы назвали в честь моей сестры и моей мамы — Матильда Джейн».

После завершения и этого преобразования Билли уже готовится к осуществлению своего нового проекта, ведь заниматься любимым делом для него самое лучшее и даже веселое занятие.