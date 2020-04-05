1,6 млрд грн. теряет бюджет Киева ежемесячно из-за карантина, и это не придел

В связи с карантином, призванным ограничить распространение коронавируса, бюджет Киева каждый месяц теряет 1,6 млрд грн. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Потери 1,6 млрд. Мы посчитали заранее. Предварительно. Это не последняя цифра», — отметил Кличко.

При этом столичный мэр считает карантинные ограничения, в том числе остановку бизнеса, «непопулярными, но вынужденными шагами».

Невзирая на финансовые потери города, Киевсовет пересмотрел бюджет, и принял решение перенаправить в медицинскую отрасль 894 млн грн. Это дополнительное финансирование на зарплату столичным медикам, особенно инфекционных отделений — от 5 до 10 тыс. гривен к зарплате.

Кличко отметил, что из-за эпидемии коронавируса убытки несет не только Украина, но и другие страны, к примеру в США финансовые потери исчисляются триллионами долларов. И речь идет о еще большем финансовом кризисе, чем после Второй мировой войны.

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По словам мэра, нет сомнений, что будет недовыполнение бюджета Киева, но город не должен останавливаться в своем развитии.

источник: 44