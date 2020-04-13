13-летняя школьница создала двухсторонний трекер для солнечных панелей

13-летняя Джорджия Хатчинсон из калифорнийского Вудсайда выиграла приз 25 000 долларов на общенациональном конкурсе STEM Broadcom Masters за изобретенную систему солнечных панелей, которая умеет определять расположение солнца в режиме реального времени. Она заняла первое место среди 30 финалистов.

Свое изобретение Хатчинсон именует двухосным солнечным трекером, который получает информацию не от дорогостоящих встроенных сенсоров (NOAA), а из открытых данных Национального управления океанических и атмосферных исследований.

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Устройство отслеживает положение солнца, повышая эффективность работы солнечных панелей. Устройство работает под управлением компьютерной программы, которая определяет местонахождение небесного светила и устанавливает оптимальный угол наклона фотоэлектрических модулей.

«В районе залива Сан-Франциско двухосевые солнечные трекеры, управляемые за счет таких данных, могут сократить срок окупаемости солнечных панелей на 40 процентов», — говорит Джорджия.

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Молодая ученая надеется, что ее изобретение повысит уровень интереса к экологически чистой солнечной энергии. Переход к возобновляемым источникам позволит избежать природных катаклизмов, связанных с выбросами парниковых газов в атмосферу.