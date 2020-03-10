13-летний школьник победил в конкурсе NASA (видео)

Марсоход NASA «Марс 2020» наконец-то получил название «Настойчивость». В результате общенационального конкурса эссе «Назови Ровер» победившее название было представлено 13-летним Александром Мезером из средней школы в Бёрке, штат Вирджиния, результат конкурса объявил Томас Зурбухен, помощник администратора Управление научной миссии.

Это последний из конкурсов которые НАСА проводит уже более 20 лет. В 1997 году американские школьники назвали мини-марсоход Sojourner, а также марсоходы Spirit и Opportunity, которые приземлились в 2004 году, и марсоход Curiosity, который приземлился на Красной планете в 2012 году.

Конкурс марсоходов Mars 2020, который начался в августе 2019 года, контролировался 4700 волонтерами и получил 28000 заявок, которые затем были сокращены до 155 полуфиналистов в трех возрастных категориях. Затем количество было сокращено до девяти финалистов, которые были опрошены группой экспертов до определения победителя.

НАСА говорит, что Мазер был не единственным участником, представившим название «Настойчивость» в качестве имени, но он был отобран на основании написанного им эссе.

Наряду с честью назвать марсоход Mars 2020, Мазер и его семья были приглашены принять участие в запуске миссии Mars 2020 на станции ВВС на мысе Канаверал в конце этого года. Кроме того, имена полуфиналистов будут нанесены на пластине, которая будет установлена ​​на Perseverance.

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«Выступление Алекса захватило дух исследования», — говорит Зурбухен. «Как и в любой предыдущей исследовательской миссии, наш ровер столкнется с трудностями и совершит удивительные открытия. Он уже преодолел множество препятствий и готов к запуску. Алекс и его одноклассники собираются сделать шаги в космос, которые ведут к Марсу. Эта вдохновляющая работа всегда будет требовать настойчивости».

источник: nasa