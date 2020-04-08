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1000 км на одной подзарядке — швейцарцы обещают прорыв в области батарей для электромобилей

08.04.2020
1000 км на одной подзарядке, швейцарцы обещает прорыв в области батарей для электрокаров

Швейцарская компания Innolith AG объявила, что разрабатывает первую в мире аккумуляторную батарею с плотностью энергии 1000 Втч / кг (или просто 1 кВтч на кг веса).

Базирующийся в Швейцарии стартап Innolith AG обещает представить на коммерческом рынке передовые аккумуляторы, которые позволят вывести запас хода электрических автомобилей на качественно новый уровень.

Проект носит название Innolith Energy Battery. Речь идёт о создании новых аккумуляторов на основе лития с высокой плотностью хранения энергии, достигающей 1000 ватт-час на килограмм.

В результате, как утверждается, электрокары смогут преодолевать на одной подзарядке батарейного блока расстояние в 1000 километров и более. Для сравнения: у электромобиля Tesla Model S запас хода составляет не более 540 километров.

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Ещё одним достоинством Innolith Energy Battery является то, что такие аккумуляторы будут не подвержены возгоранию. В них планируется использовать негорючий неорганический электролит.

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