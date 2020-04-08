Японские студенты, в связи самоизоляцией, получили дипломы с помощью роботов

В японском университете Business Breakthrough University близился выпускной. Режим самоизоляции изменил планы студентов, но они решили добиться своего и придумали способ посетить важное событие. Студенты нашли выход, ребята прикрепили к роботам Newme планшеты, с которых велась трансляция.

«Когда я поступал в университет, я никогда не подумал бы, что буду управлять роботом для присутствия на церемонии вручения дипломов», — сказал один из студентов.

Для полноценного эффекта ощущения присутствия на выпускном, который проходил в токийском отеле Hotel Grand Palace, на роботов с прикреплёнными планшетами надели академические шапочки и мантии.

Выпускники лично управляли роботами. Благодаря этому им удалось получить дипломы из рук ректора университета, пусть и дистанционным способом.

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Остальные студенты решили присоединиться к церемонии через конференцию в Zoom. Идея такого формата проведения выпускного вечера принадлежит профессору Шуго Янаке, декану кафедры глобального управления бизнесом.

источник: ladbible