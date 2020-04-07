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Ютубер записал видео на обычную аудиокассету для магнитофонов (видео)

07.04.2020
Ютубер записал видео на обычную аудиокассету для магнитофонов

Ютубера Криса Слайку заинтересовал выпущенный еще в 80-х годах набор «Сделай сам» от производителя игрушек Fisher-Price. Он позволял записать видео на обычную кассету для магнитофонов.

Набор Fisher-Price PXL-2000 представлял собой черно-белую видеокамеру, к которой в качестве носителя прилагалась стандартная аудиокассета. Видео записывалось на левом аудиоканале, аудио – на правом. Чтобы преодолеть лимит пропускной способности носителя, аппарат ускорял прокрутку пленки почти в 9 раз по сравнению со стандартным воспроизведением аудио (чем выше скорость ленты, тем больше данных можно записывать/воспроизводить в секунду).

Разумеется, качество видео оставляло желать лучшего. Fisher-Price выпускали свою камеру около года, но в итоге с производства ее пришлось снять. Тем не менее, сам факт такого метода съемки сохранился в истории – а, как известно, мертвых идей не бывает. И метод Криса тому подтверждение.

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С помощью языков программирования Python и Java и магнитофона Sony Крис Слайка занялся преобразованием видеосигнала в сигнал, поддерживаемый аудиокассетой. Конечно, такой контент не претендует на качество снятого даже на смартфон. Разрешение снизилось до 100×75, а скорость – всего до пяти кадров в секунду, звука в записи совсем нет.

источник: ottawaoctane

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