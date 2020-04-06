Электросамолет заряжается всего за один час и пролетает 160 километров всего за 4 -6 долларов (видео)

Pipistrel Alpha Electro создала электросамолет с запасом полета 160 километров всего за 5 долларов. Это первый в мире серийно выпускаемый сверхлегкий летательный аппарат с электродвигателем.

Первоначальный прототип самолета был выпущен в 2016 году. При весе в 300 килограммов – включая аккумуляторную батарею весом 21 кг – самолет способен выполнять полет в течение часа, может перевозить двух пассажиров, способен преодолеть почти 160 километров и может полностью зарядиться примерно за час.

Что отличает самолет стоимостью 140 000 долларов от других аналогичных самолетов, это его электрический двигатель мощностью 60 киловатт. «Стоимость электроэнергии за час полета составляет примерно от 4 до 6 долларов», – сказал Кшиштоф Бендковски из Pipistrel Alpha Poland.

ПОЛЕТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ САМОЛЕТЕ СТОИТ В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ПОЕЗДКА НА АВТОМОБИЛЕ

В настоящее время 40 самолетов были изготовлены для клиентов из Европы, США и Австралии. Основная проблема с такой авиацией – это отсутствие инфраструктуры для зарядки в аэропортах. «Первые сети зарядных устройств для таких самолетов недавно были созданы в Швейцарии», – заверил Бендковски.

источник: 4everscience