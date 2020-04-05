Чем жестче карантинные меры, тем быстрее восстановится экономика!

Многие полагают, что жесткие карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, губительны для экономики. Однако анализ данных об эпидемии испанки в США показывают, что города, которые предприняли более решительные меры борьбы с инфекцией — раньше вводили карантин и дольше его сохраняли, быстрее восстановились после кризиса.

В ответ на пандемию нового коронавируса большинство стран мира ввели жесткие карантинные меры. Такой подход способен остановить распространение болезни и снизить нагрузку на систему здравоохранения, но он разрушителен для экономики. Неудивительно, что многие говорят о необходимости компромисса между борьбой с эпидемией и поддержкой экономики.

Новое исследование специалистов из Массачусетского технологического института демонстрирует, что это ложная дилемма. Проанализировав данные об эпидемии испанки в США в 1918–1919 годах, они обнаружили, что города, которые наиболее решительно действовали в борьбе с вирусом, после окончания пандемии демонстрировали более высокий экономический рост.

Авторы отметили, что города, столкнувшиеся с наиболее серьезными вспышками испанки, демонстрировали самое быстрое снижение показателей экономической активности, включая занятость, объем производства и банковских кредитов, а после окончания эпидемии с трудом восстанавливались. Иными словами, пандемия сама по себе нанесла существенный вред экономике.

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Жесткие карантинные меры позволяли не только замедлить распространение инфекции, но и подготовить почву для быстрого восстановления экономики.

Так, в городах, где карантин вводился на 10 дней раньше, чем в других, экономика на протяжении следующих пяти лет росла на 5% быстрее. Аналогичным образом 50 дополнительных дней социального дистанцирования обеспечивали увеличение занятности в производстве на 6,5% за аналогичный период. В то же время города, в которых карантин сохранялся менее 60 дней, испытывали более серьезные трудности с банковским сектором.

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Таким образом, популярная сегодня идея о том, что нам необходимо делать выбор между поддержанием экономической активности и борьбой с эпидемией, не подтверждается историческими данными. Сто лет назад американские города, которые жестче реагировали на пандемию, быстрее восстановили свою экономику.

источник: hightech.plus