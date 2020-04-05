Главная НовостиТехнологииЭнергия Французы создали технологию охлаждения солнечных модулей которая увеличивает генерацию

Французы создали технологию охлаждения солнечных модулей которая увеличивает генерацию

05.04.2020
Французы создали технологию охлаждения солнечных модулей которая увеличивает генерацию

Французская компания Sunbooster разработала технологию охлаждения солнечных модулей, когда температура окружающей среды превышает 25 ° C.

Решение представляет собой набор трубок, которые наносят тонкий слой воды на стеклянную поверхность панелей в фотоэлектрических системах на крыше и наземных установках. Система охлаждения собирает воду из резервуаров с дождевой водой, а затем перерабатывает, фильтрует и снова аккумулирует. Компания утверждает, что технология может способствовать ежегодному увеличению выработки электроэнергии на 8-12%.

«Компания изначально экспериментировала с испарением воды, но это повлекло тепловые удары для фотоэлектрической системы, — сказал генеральный директор Sunbooster. — Кроме того, капли, создаваемые этой системой охлаждения, негативно влияли на поглощение солнечного света».

ДВУХСТОРОННИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДАЮТ ДВОЙНУЮ ВЫРАБОТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

Французская компания запатентовала свое изобретение. Во время охлаждения панелей вода подается только по их поверхности и не затрагивает любых пластиковых деталей.

Система срабатывает благодаря датчику температуры, который запускает нанесения воды, когда температура превышает 25 ° C. Хотя вода может иметь некоторое влияние на поглощение света модулями, это полностью компенсируется за счет увеличения выходной мощности, которая может быть достигнута, если температура не превысит 30 градусов.

источник: pv-magazine

,
Как правильно выбрать и на что обращать внимание при покупке солнечных панелей
Энергия

Как правильно выбрать и на что обращать внимание при покупке солнечных панелей
Новые солнечные панели вырабатывают энергию и очистят воду
Технологии

Новые солнечные панели вырабатывают энергию и очистят воду
Технология пассивного охлаждения заменит кондиционеры
Технологии

Технология пассивного охлаждения заменит кондиционеры
3D - фасадная система абсорбирует максимальное количество солнечной энергии
Энергия

3D - фасадная система абсорбирует максимальное количество солнечной энергии
Немецкие ученые предлагают встраивать солнечные панели в здания, дороги, машины, транспортную инфраструктуру
Энергия

Немецкие ученые предлагают встраивать солнечные панели в здания, дороги, машины, транспортную инфраструктуру
Компания Water-Gen создала устройство для извлечения чистой питьевой воды из воздуха
Технологии

Компания Water-Gen создала устройство для извлечения чистой питьевой воды из воздуха