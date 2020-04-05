Французы создали технологию охлаждения солнечных модулей которая увеличивает генерацию

Французская компания Sunbooster разработала технологию охлаждения солнечных модулей, когда температура окружающей среды превышает 25 ° C.

Решение представляет собой набор трубок, которые наносят тонкий слой воды на стеклянную поверхность панелей в фотоэлектрических системах на крыше и наземных установках. Система охлаждения собирает воду из резервуаров с дождевой водой, а затем перерабатывает, фильтрует и снова аккумулирует. Компания утверждает, что технология может способствовать ежегодному увеличению выработки электроэнергии на 8-12%.

«Компания изначально экспериментировала с испарением воды, но это повлекло тепловые удары для фотоэлектрической системы, — сказал генеральный директор Sunbooster. — Кроме того, капли, создаваемые этой системой охлаждения, негативно влияли на поглощение солнечного света».

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Французская компания запатентовала свое изобретение. Во время охлаждения панелей вода подается только по их поверхности и не затрагивает любых пластиковых деталей.

Система срабатывает благодаря датчику температуры, который запускает нанесения воды, когда температура превышает 25 ° C. Хотя вода может иметь некоторое влияние на поглощение света модулями, это полностью компенсируется за счет увеличения выходной мощности, которая может быть достигнута, если температура не превысит 30 градусов.

источник: pv-magazine