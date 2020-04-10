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Французская компания создала «солнечный» чехол — тент для зарядки электромобилей

10.04.2020
Французская компания создала «солнечный» чехол - тент для зарядки электромобилей

Французский стартап Armor создал автомобильный солнечный тент, самостоятельно складывающийся. Прототип продемонстрировали на электромобиле Gazelle Tech, однако разработчик отмечает, что тент можно использовать на любом электромобиле.

Чехол-тент состоит из брезента, который содержит органические фотоэлектрические модули ASCA, которые заряжают аккумулятор электромобиля.

Производитель заявил, что тент может зарядить электрокар не менее 50 000 раз без потери эффективности. Фотоэлектрическая пленка примерно в 30 раз легче других подобных технологий. Это позволяет легко интегрировать ее в брезент.

Солнечная пленка также может быть нанесена непосредственно на кузов транспортного средства, или она может быть встроена в панорамную крышу, окна или солнцезащитные козырьки.

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Использование органической фотоэлектрической пленки ASCA имеет целью сделать транспорт более автономным и менее энергозатратным.

источник: pv-magazine

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