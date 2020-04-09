Учимся жить в состоянии неопределенности

Состояние неопределенности порождает растерянность. Растерянность приводит к бессилию. Бессилие угнетает тело, душу, сознание, понижает самооценку, разрушает чувство собственного достоинства, вызывая приступы отчаяния или агрессии. Научиться жить в спонтанности — главная задача каждого из нас.

Я укажу десять универсальных принципов, которые помогут вам в адаптации к любым неожиданным обстоятельствам, случающимся в нашей жизни.

10 первых шагов, если впереди неизвестность:

1. Ищите опору. В себе, в людях, в информации, в теориях, в воспоминаниях, в убеждениях.

2. Избавляйтесь от балласта. Будьте налегке. Уберите из жизни все, что давно ощущали ненужным и отягощающим. В процессе избавления сохраняйте здравый смысл и логику. Не принимайте необдуманных решений. Главный принцип — осознанность.

3. Очищение. Самогигиена. Очищайте организм, мысли, пространство.

4. Помогайте с умом. Используйте принцип приоритетности. Помогайте сильным и слабым. Сильные потом помогут вам, помощь слабым сама по себе сделает вас сильнее.

5. Выработайте две программы для ближайшего будущего:

* Если завтра будет лучше.

* Если завтра будет хуже.

Наличие двух стратегий сделает вас более гибкими и спокойными.

6. Займитесь самоидентификацей. Определитесь, что вы знаете о себе, как воспринимаете собственные сильные и слабые стороны, как чувствуете свою уникальность, насколько принимаете себя таким.

7. Научитесь взаимодействовать со страхом. Не боритесь с ним, не вытесняйте и не подавляйте. Примите себя уязвимым человеком и научитесь договариваться с собой. Используйте традиции и ритуалы, особенно в периоды сильной тревоги.

8. Не распространяйте ложной информации. Этим вы пугаете прежде всего себя, подпитывая собственный страх негативной реакцией окружающих. Будьте ответственны за то, что несете в мир.

9. Почувствуйте и ощутите себя. Ощутите свое присутствие в себе. Начните не понимать, а именно ощущать, чувствовать свои истинные желания и потребности.

10. Начните или продолжите свой путь к природе. Заложите основы долгой дружбы и любви ко всему живому, сущему на Земле. Осознайте себя ее частью.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ ОТМЕНЯЕТСЯ… ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

На самом деле мы всегда жили, живем и будем жить в неопределенности. А умение адаптироваться к этому всегда определяло и будет определять успех, достижения и проживание своей, а не навязанной, чужой жизни.

автор: Юлия Поливода