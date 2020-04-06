Украинский бизнес помогает стране бороться с коронавирусом, размер пожертвований — 1 млрд грн.

Украинский бизнес и предприниматели активно помогают медицинским учреждениям бороться с коронавирусом. Начиная от покупки недостающей медицинской техники и заканчивая помощью отдельным медработникам. На начало апреля размер пожертвований составил порядка 1 млрд грн.

Материальная помощь от компаний

«Эпицентр» — 150 млн грн

Группа компаний «Эпицентр» выделила 150 млн грн на первоочередные нужды медицины, а также закупила 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Сільпо» — 100 млн грн

Национальная сеть супермаркетов «Сільпо» выделила 100 млн грн и закупила 12 аппаратов ИВЛ на сумму 13 млн грн.

ТИС, « Нептун», P&O Maritime Ukraine –– 46 млн грн

Терминалы ТИС перечислили в национальный фонд по борьбе с коронавирусом 32,9 млн грн, зерновой терминал Neptune – 6,8 млн грн, а буксирный оператор P&O Maritime Ukraine – 6,8 млн грн. Перечисленные деньги будут направлены на закупку оборудования для больниц по всей Украине, а также индивидуальных средств защиты для медиков.

Группа компаний NEQSOL Holding (владеет Vodafone в Украине) — 33 млн грн

Группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит телеком-оператор Vodafone Украина, выделила $1 млн. Средства планируют направить на покупку оборудования, систем тестирования, препаратов и расходных материалов в больницы Украины. Ранее Vodafone также выделила 5 млн грн из собственного бюджета на закупку ИВЛ. Общая сумма помощи Vodafone Украина и Neqsol составила 33 млн грн.

«Нова пошта» — 25 млн грн

Компания выделяет 25 млн грн на оборудование и дополнительные материалы для больниц в Полтавской области и в городе Полтава.

Meest — 20 млн грн

Компания Meest направила 20 млн грн на покупку материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом во Львовской области.

UFuture и Biopharma — 12 млн грн

Холдинговая компания UFuture совместно с фармацевтической организацией Biopharma передали лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины оборудование, которое позволит быстро определять наличие возбудителей коронавирусной болезни в полученных пробах, а также другое оборудование. Общая помощь составила 12 млн грн.

SoftServe — 10 млн грн

Компания перечислит 10 млн грн в корпоративный благотворительный фонд «Відкриті очі». Деньги направят на медицинские нужды в локации, в которых размещены офисы SoftServe.

Благотворительный турнир WePlay! — 5 млн грн

Компания WePlay! провела благотворительный киберспортивный турнир по Dota 2. В качестве призового фонда организация выделила $120 000, а до окончания игр увеличило до $188 879. Все средства направят на борьбу с COVID-19.

Mastercard — 4 млн грн в Украине, $25 млн — глобально

Компания Mastercard присоединилась к благотворительной программе от «ПриватБанка» «Дихай! Разом проти коронавірусу». Благотворительный взнос Mastercard на программу – 3 млн гривен. Также компания Mastercard выделила 1 млн грн, чтобы обеспечить водителей Uklon масками, а авто — антисептиками во всех городах присутствия сервиса. Всего будет закуплено 20 000 масок и 10 000 антисептиков.

На глобальном уровне Mastercard совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и благотворительной организацией Wellcome направят до 125 млн долларов США на сдерживание распространения COVID-19. Взнос фонда Mastercard Impact – до $25 млн.

Kharkiv IT Cluster — 3,3 млн грн

Харьковские IT-компании объединились в рамках проекта IT4Life и за первую неделю собрали более 3,3 млн грн. На них закупили оборудование и средства защиты, для увеличения объемов диагностики и лечения.

«Львовский ІТ-кластер» — 3 млн грн

«Львовский ІТ-кластер» запустил проект United for Health, целью которого является поддержка Львовщины в борьбе с коронавирусом. За два дня удалось собрать 3 млн грн. Организация уже закупила 20 тыс экспресс-тестов на COVID-19.

С 31 марта до конца карантина 50% от стоимости билета на ежегодную технологическую конференцию IT Arena будут направлены на борьбу с пандемией.

Moneyveo — 3 млн грн

Компания микрокредитов Moneyveo объявила о пожертвовании 3 млн грн на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких для украинских больниц.

Ajax Systems — 3 млн грн

Украинский производитель охранных систем Ajax Systems выделил 3 млн грн на закупку масок, защитных костюмов, антисептиков и т.д. Основатель Ajax Systems Александр Конотопский также выделил личные средства на благотворительность, направив их в общий фонд CEO Club Ukraine на закупку 15 ИВЛ.

LeoGaming — 2,9 млн грн

Fintech-компания LeoGaming, которая обрабатывает платежи по онлайн-играм в Украине, выделила 2,8 млн грн на покупку аппаратов «искусственных легких» (ЭКМО или экстракорпоральной мембранной оксигенации). Проект осуществляли сооснователь Monobank Олег Гороховский, CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова и Владимир Яценко. Аппараты уже передали директору Днепровской городской клинической больницы.

Кроме того, сотрудники компании собрали более 100 000 грн и заказали 200 комплектов многоразовых защитных костюмов и масок для Хотынской городской больницы в Черновицкой области.

N-iX — 2 млн грн

N-iX создала специальный фонд, который будет наполняться 50% на 50% компанией и работниками. Первые 2 млн планируют направить на закупку 10 000 экспресс-тестов.

Innovecs — 1,5 млн грн

Компания по разработке программного обеспечения, объявила о создании фонда Innovecs COVID-19 Fund. Средства в размере 1,5 млн грн направят на поддержку инициатив по борьбе с болезнью, а также для обеспечения безопасности сотрудников компании и их семей.

iDeals Solutions — 1,5 млн грн

Компания выделила 1,5 млн грн гривен на закупку оборудования и расходных материалов для киевского Института сердца. Деньги потратят на приобретение оборудования, необходимого для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью, которая возникает в случае тяжелого течения заболевания коронавирус.

Также на эти средства будет приобретено 1000 защитных костюмов, часть из которых уже получают детские больницы и отделения скорой помощи.

Readdle — 1,2 млн грн

Деньги перечислены в фонд «Корпорация Монстров» для покупки ИВЛ.

Eleks –– 600 000 грн

Компания Eleks выделила 600 000 грн на борьбу с коронавирусом в нескольких областях Западной Украины.

Netpeak –– 500 000 грн

Группа компаний Netpeak перечислила 500 000 грн в фонд «Корпорация Монстров» для покупки ИВЛ.

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ? Я ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ОСОЗНАЛ ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВО»

Частные лица и фонды

Александр Ярославский — $2 млн (всего – до $13 млн);

Елена и Виктор Пинчуки – $2 млн;

Геннадий Буткевич – 14 млн грн;

Благотворительный фонд семьи Жебровских («Фармак») – 10 млн грн;

Сергей Тигипко – 7 млн грн.

Предприниматели — 25 млн грн

В рамках частной инициативы украинские предприниматели Евгений Черняк, Владимир Яценко, Вадим Ковалев, Андрей Федорив, Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Пышный, Алена Дегрик, Артур Михно, Андрей Боровик, Тамара Крючкова и Олег Гороховский собрали 2,3 млн грн на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких в украинские больницы. На эти удалось купить 9 подержанных ИВЛ из США за 248 000 грн каждый. Их поставят медучреждениям в течение 3 недель.

Однако после этого люди продолжили обращаться к организаторам сборов. В итоге удалось собрать еще около 8 млн грн сверх того от простых украинцев. Всего же поступило предложений на 25 млн грн. Сборами занималась жена Олега Гороховского — Тамара Крючкова. Собранные средства она направила на закупку дополнительных ИВЛ.

Кроме того, Олег Гороховский инициировал сбор средств, которые будут направлены конкретно врачам в случае, если они заразились коронавирусом, исполняя свою работу. Каждому обещают выплачивать 6000 грн, общий фонд уже собрал 1 млн грн.

#ПОМОГИВРАЧАМ! У НАС ОДИН ОБЩИЙ ВРАГ — КОРОНАВИРУС! КАЖДЫЙ ВРАЧ ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ!

Участники CEO Club Ukraine – $270 000

Члены и друзья CEO Club Ukraine собрали $270 000

Взносы сделали более 80 собственников/СЕО таких компаний как MacPaw, OLX, Ajax Systems, Cisco, Genesis, Govitall, MEGOGO, Everad, YouScan, Softinvest Holding, IoT Ukraine.

Уже закуплено 15 аппаратов ИВЛ и ожидается поставка около 20 тыс. защитных костюмов и других средств защиты для медиков.

Основатели WePlay! Esports – 3 млн грн

Основатели WePlay! Esports Олег Крот и Юрий Лазебников выделили 3 млн грн на закупку медицинского оборудования в больницы Хмельницкого, Киева и Кропивницкого.

Группа юристов и предпринимателей –– 3,2 млн грн

Сергей Погребной, Михаил Харенко, Владимир Саенко, Назар Чернявский, Сергей Смирнов, Елена Сукманова, Анжела Махинова, Василий Драговоз, Андрей Козин, Александр Кардаков и Татьяна Андрианова собрали более 3,2 млн грн и передали городским больницам 10 аппаратов ИВЛ, а также другое оборудование и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Прямая помощь медработникам

Uklon, Uber и Bolt наладили бесплатную развозку медработников.

Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell – помогают со связью.

источник: ain