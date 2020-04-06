Украинский бизнес помогает стране бороться с коронавирусом, размер пожертвований — 1 млрд грн.

Украинский бизнес и предприниматели активно помогают медицинским учреждениям бороться с коронавирусом. Начиная от покупки недостающей медицинской техники и заканчивая помощью отдельным медработникам. На начало апреля размер пожертвований составил порядка 1 млрд грн.
Материальная помощь от компаний
«Эпицентр» — 150 млн грн
Группа компаний «Эпицентр» выделила 150 млн грн на первоочередные нужды медицины, а также закупила 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.
«Сільпо» — 100 млн грн
Национальная сеть супермаркетов «Сільпо» выделила 100 млн грн и закупила 12 аппаратов ИВЛ на сумму 13 млн грн.
ТИС, « Нептун», P&O Maritime Ukraine –– 46 млн грн
Терминалы ТИС перечислили в национальный фонд по борьбе с коронавирусом 32,9 млн грн, зерновой терминал Neptune – 6,8 млн грн, а буксирный оператор P&O Maritime Ukraine – 6,8 млн грн. Перечисленные деньги будут направлены на закупку оборудования для больниц по всей Украине, а также индивидуальных средств защиты для медиков.
Группа компаний NEQSOL Holding (владеет Vodafone в Украине) — 33 млн грн
Группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит телеком-оператор Vodafone Украина, выделила $1 млн. Средства планируют направить на покупку оборудования, систем тестирования, препаратов и расходных материалов в больницы Украины. Ранее Vodafone также выделила 5 млн грн из собственного бюджета на закупку ИВЛ. Общая сумма помощи Vodafone Украина и Neqsol составила 33 млн грн.
«Нова пошта» — 25 млн грн
Компания выделяет 25 млн грн на оборудование и дополнительные материалы для больниц в Полтавской области и в городе Полтава.
Meest — 20 млн грн
Компания Meest направила 20 млн грн на покупку материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом во Львовской области.
UFuture и Biopharma — 12 млн грн
Холдинговая компания UFuture совместно с фармацевтической организацией Biopharma передали лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины оборудование, которое позволит быстро определять наличие возбудителей коронавирусной болезни в полученных пробах, а также другое оборудование. Общая помощь составила 12 млн грн.
SoftServe — 10 млн грн
Компания перечислит 10 млн грн в корпоративный благотворительный фонд «Відкриті очі». Деньги направят на медицинские нужды в локации, в которых размещены офисы SoftServe.
Благотворительный турнир WePlay! — 5 млн грн
Компания WePlay! провела благотворительный киберспортивный турнир по Dota 2. В качестве призового фонда организация выделила $120 000, а до окончания игр увеличило до $188 879. Все средства направят на борьбу с COVID-19.
Mastercard — 4 млн грн в Украине, $25 млн — глобально
Компания Mastercard присоединилась к благотворительной программе от «ПриватБанка» «Дихай! Разом проти коронавірусу». Благотворительный взнос Mastercard на программу – 3 млн гривен. Также компания Mastercard выделила 1 млн грн, чтобы обеспечить водителей Uklon масками, а авто — антисептиками во всех городах присутствия сервиса. Всего будет закуплено 20 000 масок и 10 000 антисептиков.
На глобальном уровне Mastercard совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и благотворительной организацией Wellcome направят до 125 млн долларов США на сдерживание распространения COVID-19. Взнос фонда Mastercard Impact – до $25 млн.
Kharkiv IT Cluster — 3,3 млн грн
Харьковские IT-компании объединились в рамках проекта IT4Life и за первую неделю собрали более 3,3 млн грн. На них закупили оборудование и средства защиты, для увеличения объемов диагностики и лечения.
«Львовский ІТ-кластер» — 3 млн грн
«Львовский ІТ-кластер» запустил проект United for Health, целью которого является поддержка Львовщины в борьбе с коронавирусом. За два дня удалось собрать 3 млн грн. Организация уже закупила 20 тыс экспресс-тестов на COVID-19.
С 31 марта до конца карантина 50% от стоимости билета на ежегодную технологическую конференцию IT Arena будут направлены на борьбу с пандемией.
Moneyveo — 3 млн грн
Компания микрокредитов Moneyveo объявила о пожертвовании 3 млн грн на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких для украинских больниц.
Ajax Systems — 3 млн грн
Украинский производитель охранных систем Ajax Systems выделил 3 млн грн на закупку масок, защитных костюмов, антисептиков и т.д. Основатель Ajax Systems Александр Конотопский также выделил личные средства на благотворительность, направив их в общий фонд CEO Club Ukraine на закупку 15 ИВЛ.
LeoGaming — 2,9 млн грн
Fintech-компания LeoGaming, которая обрабатывает платежи по онлайн-играм в Украине, выделила 2,8 млн грн на покупку аппаратов «искусственных легких» (ЭКМО или экстракорпоральной мембранной оксигенации). Проект осуществляли сооснователь Monobank Олег Гороховский, CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова и Владимир Яценко. Аппараты уже передали директору Днепровской городской клинической больницы.
Кроме того, сотрудники компании собрали более 100 000 грн и заказали 200 комплектов многоразовых защитных костюмов и масок для Хотынской городской больницы в Черновицкой области.
N-iX — 2 млн грн
N-iX создала специальный фонд, который будет наполняться 50% на 50% компанией и работниками. Первые 2 млн планируют направить на закупку 10 000 экспресс-тестов.
Innovecs — 1,5 млн грн
Компания по разработке программного обеспечения, объявила о создании фонда Innovecs COVID-19 Fund. Средства в размере 1,5 млн грн направят на поддержку инициатив по борьбе с болезнью, а также для обеспечения безопасности сотрудников компании и их семей.
iDeals Solutions — 1,5 млн грн
Компания выделила 1,5 млн грн гривен на закупку оборудования и расходных материалов для киевского Института сердца. Деньги потратят на приобретение оборудования, необходимого для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью, которая возникает в случае тяжелого течения заболевания коронавирус.
Также на эти средства будет приобретено 1000 защитных костюмов, часть из которых уже получают детские больницы и отделения скорой помощи.
Readdle — 1,2 млн грн
Деньги перечислены в фонд «Корпорация Монстров» для покупки ИВЛ.
Eleks –– 600 000 грн
Компания Eleks выделила 600 000 грн на борьбу с коронавирусом в нескольких областях Западной Украины.
Netpeak –– 500 000 грн
Группа компаний Netpeak перечислила 500 000 грн в фонд «Корпорация Монстров» для покупки ИВЛ.
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Частные лица и фонды
Александр Ярославский — $2 млн (всего – до $13 млн);
Елена и Виктор Пинчуки – $2 млн;
Геннадий Буткевич – 14 млн грн;
Благотворительный фонд семьи Жебровских («Фармак») – 10 млн грн;
Сергей Тигипко – 7 млн грн.
Предприниматели — 25 млн грн
В рамках частной инициативы украинские предприниматели Евгений Черняк, Владимир Яценко, Вадим Ковалев, Андрей Федорив, Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Пышный, Алена Дегрик, Артур Михно, Андрей Боровик, Тамара Крючкова и Олег Гороховский собрали 2,3 млн грн на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких в украинские больницы. На эти удалось купить 9 подержанных ИВЛ из США за 248 000 грн каждый. Их поставят медучреждениям в течение 3 недель.
Однако после этого люди продолжили обращаться к организаторам сборов. В итоге удалось собрать еще около 8 млн грн сверх того от простых украинцев. Всего же поступило предложений на 25 млн грн. Сборами занималась жена Олега Гороховского — Тамара Крючкова. Собранные средства она направила на закупку дополнительных ИВЛ.
Кроме того, Олег Гороховский инициировал сбор средств, которые будут направлены конкретно врачам в случае, если они заразились коронавирусом, исполняя свою работу. Каждому обещают выплачивать 6000 грн, общий фонд уже собрал 1 млн грн.
#ПОМОГИВРАЧАМ! У НАС ОДИН ОБЩИЙ ВРАГ — КОРОНАВИРУС! КАЖДЫЙ ВРАЧ ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ!
Участники CEO Club Ukraine – $270 000
Члены и друзья CEO Club Ukraine собрали $270 000
Взносы сделали более 80 собственников/СЕО таких компаний как MacPaw, OLX, Ajax Systems, Cisco, Genesis, Govitall, MEGOGO, Everad, YouScan, Softinvest Holding, IoT Ukraine.
Уже закуплено 15 аппаратов ИВЛ и ожидается поставка около 20 тыс. защитных костюмов и других средств защиты для медиков.
Основатели WePlay! Esports – 3 млн грн
Основатели WePlay! Esports Олег Крот и Юрий Лазебников выделили 3 млн грн на закупку медицинского оборудования в больницы Хмельницкого, Киева и Кропивницкого.
Группа юристов и предпринимателей –– 3,2 млн грн
Сергей Погребной, Михаил Харенко, Владимир Саенко, Назар Чернявский, Сергей Смирнов, Елена Сукманова, Анжела Махинова, Василий Драговоз, Андрей Козин, Александр Кардаков и Татьяна Андрианова собрали более 3,2 млн грн и передали городским больницам 10 аппаратов ИВЛ, а также другое оборудование и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.
Прямая помощь медработникам
Uklon, Uber и Bolt наладили бесплатную развозку медработников.
Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell – помогают со связью.
источник: ain