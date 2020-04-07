Украинские медики возродили технологию Bubble CPAP для замены недостающих аппаратов ИВЛ (видео)

Люди, вы невероятные! У нас получилось! У нас всех!

Обсуждая с Владимир Корсунов невеселые перспективы развития событий, вспомнили о том, как почти 20 лет назад использовали в реанимации пакеты для неинвазивного CPAP (сори за сленг, дальше будет понятно). Использовали потому что тогда тоже не было аппаратов ИВЛ. Вернее были, но такие, что перевод на ИВЛ было практически равен переводу пациента на тот свет из-за количества осложнений. И пакеты спасли тогда не одну жизнь .

А почему бы нет?! И понеслось

Самым сложным моментом тогда был сам пакет. Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давали утечку и т.д. На молодости и энтузиазме мы тогда все эти трудности преодолевали.

Но сейчас ситуация другая. Должно быть все быстро и удобно, чтоб этим могли воспользоваться и другие врачи. И для большого количества пациентов.

Первым делом, нам был нужен производитель пакетов, который мог бы реализовать необходимые требования. Обратились к силе ФБ.

Откликнулись десятки людей — писали, звонили, делились контактами! В итоге дороги привели … нет не в Киев, в Днепр, в компанию Biosphere Corporation

Уже через час мне скинули профиль Andrey Zdesenko и сказали, что эти точно смогут сделать. «Какой круглый мир!», пронеслось в голове, когда увидела профиль. Ведь буквально пару дней назад я смотрела интервью этого солидного дядечки у Андрея Федорива в «Антикризисном созвоне». Интересно, как он отреагирует? Ну в худшем случае, скажет, что он такой фигней не занимается. Набираю. Не сказал, даже наоборот, очень быстро все закрутилось. Через пять минут мы уже обсуждали детали с технологом Романом, а через 3 часа ребята прислали видео первого прототипа. И поехал прототип Новой почтой в Харьков. Тестим. Рвется. Крепления не очень удобные. Утечка. Даем фидбек. Созваниваемся. Исправляют в течение дня и к нам едет следующая партия наборов. Тестируем. Работает!!!

В ИНДИИ СОЗДАЛИ ДЕШЕВЫЙ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ

Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалиптическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Не хочу уйти в пафос пафосный, но кажется что мы, люди, не такие уж засранцы, чтоб нас вот так взять и уничтожить. Можем мы объединяться и помогать друг другу в трудные моменты, делать что-то внеурочно, делать не то, что обычно, делать что-то «безд-воз-мезд-дно, то есть даром» от большого желания и небезраличия. Я вижу сейчас массу таких примеров. И поэтому, все у нас получиться! Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону.

С докторами реанимации мы сняли видеолекцию о применении технологии Bubble CPAP (так по умному называется, когда пациент дышит в пакете и пускает бульбы через шланг в баночку). Это видеолекция для врачей!

В НАЦИОНАЛЬНОМ АВИАЦИОННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УКРАИНЫ СОЗДАЛИ ПРИБОР ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Подчеркиваю, для врачей. Не нужно самим на кухне ставить эксперименты. Даже если вам кажется, что вы очень круто разбираетесь в медицине, начитавшись информации в карантине.

Но вы можете помочь репостом, для того чтобы лекцию увидели как можно больше врачей и были «вооружены» при необходимости.

Как показывает практика, информация через ФБ передается большему количеству врачей и быстрее, чем по официальным каналами здравоохранения.

Будем здоровы!

автор: Елизавета Шилова