Технологический бум отменяется... Что будет дальше?

С началом вспышки коронавируса в Китае, а затем – и глобальной пандемии мировая экономика столкнулась с невиданными со времени Великой депрессии 1929 года потерями. Внезапному «коронному» удару подверглись такие отрасли, как торговля, туризм, технологии, логистика, авиация, ресторанный бизнес, реклама, спорт, развлечения, транспорт.

Финансовые рынки лихорадочно трясутся и сползают по траектории вниз, а национальные элиты в условиях опасной неопределенности оказались не в состоянии координировать свои действия и договориться о взаимной поддержке. Все это вместе с закрытием государственных границ, параличом авиасообщения, введением чрезвычайных режимов, карантинов и самоизоляций неизбежно влияет на ключевые индустрии нашей цивилизации.

Вслед за ними научно-техническая сфера нашего мира также вступает в начальную фазу своего кризиса.

Одним из первых социально-экономических последствий эпидемии явилось ослабление тесных связей между важнейшим технологическим центром мира – Кремниевой долиной и его «мастерской» – Китаем.

И это касается не только «заморозки» рабочей силы в виде высококвалифицированных технологов и инженеров, но также инвестиций и приостановки академического сотрудничества. Первыми почувствовали удар именно инновационные компании, которые напрямую были связаны с Китаем.

Все, кто имеет опыт работы на международных конференциях, симпозиумах и форумах, безусловно, могут подтвердить, что прямое общение ученых, специалистов, разработчиков и инноваторов невозможно компенсировать никакими, даже технологически изощренными средствами цифровой коммуникации.

Именно свободный и неформальный обмен идеями – важнейший и безусловный фактор развития мировой науки и технологии.

В этой связи необходимо понимать, что по столь важному и чувствительному элементу работы этой интеллектуальной сферы был нанесен удар, который еще аукнется нам в отдаленной перспективе и будет выражен в существенном замедлении научных поисков и, как следствие, в торможении научно-технического прогресса в перспективе ближайших лет.

«БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ — ЭТО АФЕРА», — ДОКТОР И ПРОФЕССОР СТЕФАНО МОНТАНАРИ

Если говорить только об индустрии высоких технологий, то на сегодняшний день уже отменены cледующие ключевые события:

Shopify Unite (Торонто),

Amazon re: MARS conference (Лас-Вегас),

South by Southwest (Остин),

Facebook F8 Developer Conference (Сан-Хосе),

EmTech (Сингапур),

Mobile World Congress (Барселона),

Facebook Global Marketing Summit (Сан-Франциско),

Microsoft E3 gaming show (Лос-Анджелес),

Google I / O (Маунтин-Вью),

Microsoft Build 2020 developers conference (Сиэтл),

Google News Initiative Global Summit (Саннивейл).

Только лишь прямой экономический ущерб от отмены этих конференций составляет более 1 млрд долларов.

Один из флагманов инновационных технологий – Facebook приостанавливает производство своей гарнитуры дополненной реальности «Oculus Quest» из-за критических проблем с поставками комплектующих, а также целый ряд других проектов.

Не менее известный техногигант Apple предупредил, что в данный момент уже не способен оперативно заменять сломанные или поврежденные гаджеты из-за перебоя с поставками. Корпорация вынуждена искать новых поставщиков после того, как производители из Китая остановили работу из-за вспышки COVID-2020.

С аналогичными проблемами столкнулись также Huawei, Xiaomi, Asus, Lenovo, Oppo и Nintendo. Последняя объявила о срыве поставок и остановке производства своих новых моделей. Подобная же участь постигла многие другие технопроекты, от Microsoft до Google, проекты, на разработку которых ушли годы, сотни тысяч часов затраченного времени и многие миллионы долларов. А простой в этой сфере означает отставание и пробуксовку, на преодоление которых тоже потребуются дополнительные ресурсы.

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ КОРОНАВИРУС ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ…

Что уж говорить о других, более мелких стартапах, перед которыми на горизонте маячит идеальный шторм?

Если в основе экономики развитых стран лежит в первую очередь малый и средний бизнес, то на передовой технологического обновления нашего мира стоят именно небольшие инновационные компании и стартапы, будущее которых весьма туманно.

Таким образом, технологический сектор, который всегда считался тихой гаванью, устойчивой к кризисам, столкнулся с серьезнейшим вызовом за всю свою историю. И это вызывает особенное беспокойство, поскольку на первую пятерку крупнейших технологических компаний приходится большая доля всего фондового рынка мира. Кризис этих компаний неизбежно затронет все этажи мировой экономики.

Хроника текущих событий

Одной из наиболее затронутых отраслей оказались космические исследования.

Компания Rocket Lab, один из лидеров частного ракетостроения, заявила, что мартовский пуск ее ракеты-носителя Electron, с помощью которого планировалось вывести на орбиту группу исследовательских спутников, отложен на неопределенный срок из-за COVID-2019.

Планировалось, что Electron отправит в космос спутник НАСА «Andesite» для изучения магнитосферы Земли и австралийский технологический спутник Pathfinder.

Запуск должен был состояться 30 марта, но подготовка была остановлена по распоряжению правительства Новой Зеландии. Работа предприятий и лабораторий компании была остановлена, а инженерам предписано оставаться дома из-за введенного карантина.

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По той же схеме были приостановлены работа стартапа Arianespace на космодроме Куру во Французской Гвиане и пуск индийской ракеты GSLV с научным спутником GISAT-1 из космического центра Сатиша Дхавана на острове в Индийском океане.

Из-за пандемии коронавируса в США, в которых уже введено чрезвычайное положение, NASA закрывает все свои исследовательские центры и лаборатории, оставляя функционирующими только объекты критической инфраструктуры. Произведен полный переход на удаленную работу, всем сотрудникам предписано соблюдать карантин.

Была остановлена подготовка важных научных миссий, в том числе сборка крупнейшего за последние 40 лет космического телескопа Джеймса Уэбба, а также сборка космических кораблей Space Launch System и Orion, которые, как ожидалось, должны были полететь на Луну и Марс.

Генеральный директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что подобные меры введены из-за растущего числа случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников агентства.

Европейское космическое агенство в свою очередь дало своим сотрудникам аналогичное предписание. Работают лишь специалисты, задействованные в выполнении критически важных задач, связанных с управлением стратегическими спутниками.

В связи со вспышкой вируса в Чили было приняло решение полностью остановить работу крупнейшей в мире системы радиотелескопов ALMA и прекратить все наблюдения, ведущиеся на всех телескопах, расположенных в стране. Именно с помощью комплекса ALMA еще совсем недавно нам удалось получить самое детальное на сегодняшний день изображение поверхности Солнца и первое в мире изображение черной дыры.

Но самым громким стало заявление о переносе давно ожидаемой миссии ExoMars минимум на два года. (В январском номере «Пульса» мы писали об этом событии как об одном из самых ожидаемых научных достижений 2020 года – «Научный to-do list на 2020 год: Марс, коллайдер и химеры».)

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Обанкротилась британская компания OneWeb, создававшая одноименную глобальную спутниковую систему интернета. В ее планы входило размещение на низкой околоземной орбите более 650 спутников (74 из которых уже были запущены). OneWeb вместе со SpaceX была одной из двух ключевых компаний, занимающихся созданием глобальной группировки спутников для обеспечения бесплатного общепланетарного доступа в интернет.

SpaceX тоже испытывает серьезные затруднения, но пока еще держится на плаву. Компания перенесла на неопределенный срок запланированный в конце марта запуск ракеты Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM с мыса Канаверал и вместе со всей космической отраслью следит за развитием событий.

Что будет дальше?

Когда мировая экономика летит к чертям из-за какого-нибудь черного лебедя, кто-то всегда выигрывает. Так было во время всех мировых эпидемий и пандемий, и сегодня мало что изменилось. В этом не следует искать каких-то зловещих заговоров, все объясняется естественными рыночными механизмами.

И если в реальном секторе растут доходы фармацевтических компаний, производителей медицинского оборудования и туалетной бумаги, то в сфере цифровых технологий такими счастливчиками являются, например, создатели образовательных курсов и разработчики программного обеспечения для видеоконференций и удаленной работы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА, МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ В ОПАСНОСТИ

Миллионы студентов и школьников перешли на дистанционное обучение, поэтому появилась острая потребность в портативных устройствах и новых сервисах.

Акции Zoom, одного из лидеров в этом направлении, растут невероятными темпами, а сама компания стала привлекать к себе на работу лучших на рынке программистов.

Пандемия привела к развитию новых алгоритмов нейронных сетей. Технологии распознавания лиц столкнулись из-за массового ношения масок с трудностями – опознать лицо стало значительно труднее. На фоне этого китайская IT-компания Hanwang развила свои алгоритмы распознавания лиц в масках – для этого им потребовалось обработать фотографии миллионов людей. (До этого такого количества соответствующих изображений просто не было.) Дальнейшие разработки этого направления приведут к еще большему усилению контроля за передвижениями людей, и кто знает, к каким последствиям это приведет в отдаленной перспективе.

Еще один из примеров – лавинообразный рост популярности сервисов по киберспорту. Никогда еще такое количество людей во всем мире не играло так массово. Спрос рождает предложение, возникают все новые и новые приложения игр, не только развлекательные.

Открылись огромные возможности для технологий дополненной и виртуальной реальности. Уже сегодня видны зачатки такого нового направления, как виртуальный туризм, являющийся альтернативой реальному в те места, куда мы сейчас не можем попасть из-за закрытых на замок границ.

Вполне вероятно, что после преодоления пандемии все эти тренды лишь усилятся, войдут в некий симбиоз и перейдут в качественно иную фазу, внеся существеные изменения в нашу повседневную поствирусную жизнь.

ГИБРИДНЫЙ КРИЗИС 2020. ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…

Нет никаких сомнений, что технологическая отрасль еще сильно пострадает от вируса, а степень кризиса во многом будет зависеть от того, как долго он будет гулять по планете.

Вероятно, мир и наши технологии уже не будут прежними, когда все это закончится.

Отношение общества к науке и технологиям с течением времени менялось. Начиная с эпохи Ренесанса, роль ученых и инноваторов неизменно связывалась в общественном сознании с прогрессом человеческой цивилизации. Именно они были свидетельством торжества человеческого разума и его беспредельных творческих возможностей. И кто, как не они, способен преодолеть очередной вызов времени, выйдя из него окрепшим и обновленным?

автор: Дмитрий Бурлуцкий