Стартап Jaunt Air Mobility разработал безопасный винтокрыл ROSA для использования в аэротакси

Перед конструкторами электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) стоит обычно две проблемы: безопасность и сертификация. Первую можно решить путем их оснащения баллистическими парашютами, но ниже определенной высоты — примерно 35 метров — у парашютов не будет времени на то, чтобы полностью раскрыться. Вторая проблема — это необходимость разработки регуляторами совершенно новых правил для упорядочивания воздушного движения eVTOL.

Стартап Jaunt Air Mobility, основанный занимается разработкой винтокрыла ROSA — большого, нескладно выглядящего аппарата с вертолетным винтом и крыльями как у небольшого самолета. Четыре больших пропеллера на крыльях позволяют отказаться от рулевого винта и не входить в штопор.

Что касается безопасности, то ROSA, как и свойственно вертолетам, использует режим авторотации. Если возникают проблемы с двигателями или питанием, основной винт обеспечивает достаточно подъемной силы, чтобы опустить аппарат на землю мягко и точно, вне зависимости от скорости или высоты. А с точки зрения регуляторов ROSA попадает в категорию винтокрыла, что позволяет без особых затруднений его сертифицировать.

К прочим преимуществам аппарата относится его относительно низкая шумность — на 50%-66% ниже, чем у обычного вертолета или самолета с жестким крылом, а также отсутствие необходимости в регулярном техобслуживании благодаря простой конструкции винта.

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Основатель Jaunt, бывший главный инженер Boeing Кайдон Станционе надеется сертифицировать винтокрыл к 2023, а производство и коммерциализацию начать в 2025. До этого срока будет решен вопрос с аккумулятором, запаса энергии которого должно хватать на выполнение обычных для аэротакси полетов.

источник: newatlas