Спутниковый интернет Илон Маск запустит уже в течении 6 месяцев

Амбициозный проект по созданию созвездия спутников для раздачи быстрого интернета стал на шаг ближе к практическому запуску сервиса, когда SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников. Теперь их 422 штуки, и сервис технически готов к началу работы в северном полушарии.

Илон Маск, глава Space, сообщил в Twitter, что частные бета-тесты в высоких широтах начнутся через три месяца, а публичные — через шесть.

Закрытые испытания почти наверняка будут проходить среди сотрудников SpaceX и Tesla и их семей, точно так же, как обычно Маск проводит все испытания нового программного обеспечения для автомобилей.

Когда план Маска воплотится, Starlink окажется в лучшем положении, чем любой другой оператор спутникового интернета. А для жителей труднодоступных районов — на которых Маск, по его словам, ориентируется прежде всего — он может стать единственным вариантом связи.

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Для приема спутникового сигнала будут развернуты небольшие наземные антенны, которые, в описании Маска, выглядят «как НЛО на палочке». Из сообщений SpaceX не до конца ясно, какова роль этих антенн в создаваемой системе. Вероятно, это приемные клиентские конечные устройства. Главное, что они будут простыми в эксплуатации и обеспечат гигабитную скорость связи с задержкой от 25 до 35 мс, а со временем и менее 10 мс.

источник: arstechnica