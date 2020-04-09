Роботов доставщиков Keenon T1 адаптировали для борьбы с коронавирусом

Сегодня фантастика становится реальностью и в бой с пандемией, охватившей практически всю нашу планету, вступают мирные роботы. Еще вчера они были скорее футуристической диковинкой, чем незаменимыми помощниками человека, а сегодня бывшие роботы-официанты и доставщики еды заменяют медицинский персонал на переднем крае сражения с вирусом.

Шанхайская компания Keenon Robotics, которая ранее серийно выпускала разнообразные типы роботов, объявила о модификации модели T1 и преобразовании ее в автоматизированного робота для дезинфекции.

Роботы T1 предназначены для работы в помещениях с ровными полами, они могут самостоятельно преодолевать уклоны до 5 градусов. Распыляемый дезинфицирующий спрей не оставляет следов, а в сочетании с коротковолновыми ультрафиолетовыми лампами полностью уничтожает актуальные вирусы.

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Китайская компания Keenon Robotics уже поставила бесплатно 100 роботов моделей T1 и T5 для больниц, расположенных в районах наиболее пострадавших от нового вируса. Модель T5 не медицинский робот, он используется для автоматизированной доставки еды пациентам в больничные палаты. «Умные устройства» в процессе функционирования собирают данные о маршрутах для дальнейшего анализа действий с целью повышения эффективности функционирования.

«После вспышки нового вируса мы получили множество запросов от больниц на использование наших роботов для доставки еды, лекарств и документов. Мы модифицировали T1 на основе идеи комбинирования ультрафиолетовых ламп и медицинских спреев для дезинфекции», – рассказал Сими Ван, менеджер по развитию международного бизнеса Keenon Robotics.

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Согласно китайским правилам борьбы с актуальными вирусами, облучение ультрафиолетовым светом и дезинфекция на основе пероксида (перекись) водорода должны проводиться два раза в день. Возложив эту ответственную миссию на плечи роботов, больницы существенно облегчают работу медицинского персонала.

источник: dailymail