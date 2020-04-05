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Разработана программа, которая сможет диагностировать заражение коронавирусом по голосу

05.04.2020
Разработана программа, которая сможет диагностировать заражение коронавирусом по голосу

Специалисты из Университета Карнеги-Меллона разработали программу, которая, как они утверждают, может диагностировать коронавирус по голосу.

Чтобы пройти тест, достаточно запустить ее на смартфоне или компьютере с микрофоном и под запись покашлять, зачитать алфавит и произнести несколько гласных звуков. Проанализировав аудиозаписи, программа выдаст значение вероятности, что пользователь заражен COVID-19.

По словам исследователей, коронавирус так сильно влияет на легкие, что это отражается на голосе пациента. Собрав аудиозаписи людей с подтвержденным COVID-19, а также с другими вирусными инфекциями и полностью здоровых, они использовали их для обучения специального алгоритма, который и стал основой для программы.

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В настоящее время скачать приложение и воспользоваться им может любой желающий. Однако авторы предупреждают, что оно находится в стадии разработки и не получило одобрения регуляторов. Это значит, что использовать его как диагностический инструмент нельзя.

В ближайшее время авторы намерены собрать более масштабную библиотеку аудиозаписей и сделать алгоритм более точным. Однако они признают, что анализ голоса вряд ли когда-либо станет столь же точным, как и стандартные тесты на наличие вирусной РНК или антител к ним. Тем не менее, по их мнению, в условиях дефицита таких тестов технология может использоваться в качестве временной меры.

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Большинство экспертов не рассматривают диагностику COVID-19 по голосу всерьез. Некоторые даже обрушились на разработчиков приложения с резкой критикой, заявив, что подобные исследования отвлекают от настоящих проблем — нехватки тестовых наборов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.

источник: futurism

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