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Не смотря на эпидемию Tesla активно наращивает производство и продажу электромобилей

07.04.2020
Не смотря на эпидемию Tesla активно наращивает производство и продажу электромобилей

Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса на мировую экономику, производителю электромобилей Tesla в первом квартале 2020 года удалось выпустить даже больше машин, чем было запланировано —  102 672.

Производственные показатели концерна Tesla в первом квартале 2020 года стали для него самыми высокими по сравнению с аналогичным периодом всех прошедших лет.

При этом завод Tesla в Шанхае, по данным самого концерна, показал рекордный уровень производства, несмотря на неблагоприятные условия.

Продажи растут

Что касается уровня продаж, то, по данным самого автопроизводителя, с 1 января по 31 марта 2020 года ему удалось сбыть 88 400 электромобилей. Для сравнения: в первом квартале 2019 года были проданы 63 000 машин.

После того как представители концерна в начале апреля сообщили о росте своих производственных показателей, акции концерна Tesla поднялись в цене на 10 процентов. Электромобилем, наиболее часто сходившим с конвейера автопроизводителя в первом квартале 2020 года, стала Model 3, с которой Tesla рассчитывает завоевать массовый рынок. За первые три месяца 2020 года было собрано 87 282 таких автомобилей.

источник: heise

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