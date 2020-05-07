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На базе Tesla Cybertruck разработан футуристический броневик (видео)

07.05.2020
На базе Tesla Cybertruck разработан футуристический броневик

Дизайнер Ян Пейсерт разработал футуристический концепт Cybertruck от компании Tesla в бронированный военный автомобиль – Ultimate Tactical Combat Cybertruck.

На базе Tesla Cybertruck разработан футуристический броневик

Внешне он выглядит, как готовый к бою броневик. В то время как в Tesla предполагают несколько вариантов использования нового электромобиля, сам Маск высказался в пользу версии автомобиля для путешествий.

САМЫЕ СУМАСШЕДШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИКАПА TESLA CYBERTRUCK

Из представленного видео следует, что благодаря электрической малошумной трансмиссии Ultimate Tactical Combat Cybertruck можно использовать для выполнения разведывательных миссий или в качестве других военных миссий.

источник: insideev

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