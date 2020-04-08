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Молодой астрофизик из Австралии придумал прибор, который сигнализирует о касании рукой лица

08.04.2020
Молодой астрофизик из Австралии придумал прибор, который сигнализирует о касании рукой лица

Молодой астрофизик Дэниэл Рирдон из Австралии, сидел дома, скучал и все никак не мог придумать, как же помочь этим невеждам и внести посильный научный вклад в борьбу с вирусом.

И придумал же …

Он решил забабахать прибор, который сигнализировал бы о касании рукой лица (не рекомендуется в целях профилактики).

Разобрал условный телевизор и засунул себе в ноздри неодимовый магнит.

Астрофизик исходил из того, что если на руки поставить другие магниты, то при приближении руки к лицу магнитное поле будет искажаться, это можно будет фиксировать и обозначать условным «бззззз».

Первые два магнита вошли в ноздри и … застряли.

Но ученый на то и ученый, чтобы быть готовым идти на любые жертвы во имя науки.

Мистер Рирдон попытался извлечь магниты с помощью других магнитов и … они прилипли к своим собратьям, окончательно закупорив носовые каналы.

Тогда разъяренный Дэниел из Мельбурна схватил плоскогубцы, зажал магниты и сильно дернул.

Магниты он не вытащил. Это оказалось больно. Но, вот плоскогубцы «приросли» к носу.

В результате астрофизик был доставлен в больницу, где даже не сдерживая дикий смех под масками — врачи удалили из носа посторонние предметы.

А что вы делаете во время карантина?

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