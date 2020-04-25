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Милен Иванов представил уникальный внедорожник Armortruck, он разработан на случай апокалипсиса

25.04.2020
Милен Иванов представил уникальный внедорожник Armortruck, он разработан на случай апокалипсиса

Дизайнер Милен Иванов представил уникальный внедорожник Armortruck, который был разработан на случай апокалипсиса. Со слов дизайнера, автомобиль существует пока что только в виде концепта и воплотить его в реальность вполне возможно.

Милен Иванов представил уникальный внедорожник Armortruck, он разработан на случай апокалипсиса

Многие отмечают, что проект Armortruck является одной из лучших его работ. Возможно она отмечается в рамках сегодняшней эпидемиологической ситуации, когда на мир надвинулся апокалипсис коронавируса.

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Бронированный кузов не только обеспечит полноценную защиту водителя Armortruck, но даже отпугнуть врага одним лишь своим видом.

Милен Иванов представил уникальный внедорожник Armortruck, он разработан на случай апокалипсиса

Внедорожник имеет защиту от радиоактивного излучения, а также внешних повреждений. Броня сделана с полостями, чтобы выдерживать большие перепады температур. Двери обладают объемным механизмом по аналогии с моделями Ferrari.

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В салоне авто есть большая приборная панель с дисплеем, который заменит лобовое стекло. Чтобы обеспечить наибольшую защиту водителя и пассажиров, необходимо было отказаться от лобового стекла, сделав вместо него бронированную панель. Так, дорогу из салона Armortruck можно увидеть только на мониторе.

источник: cars

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