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К 2050 году водород сравнится по стоимости с природным газом

09.04.2020
К 2050 году водород сравнится по стоимости с природным газом

К 2050 году в большинстве регионов мира водород будет производиться с помощью солнечной и ветровой электроэнергии по цене 0,8 до 1,6 долларов США за килограмм. Об этом говорится в докладе «Перспективы водородной экономики» (Hydrogen Economy Outlook), которую опубликовала Исследовательская компания BloombergNEF (BNEF).

Озвученная стоимость «зеленого» водорода примерно соответствует текущим ценам на природный газ в энергетическом эквиваленте ($ 6-12 за млн британских термических единиц). Стоимость может быть еще ниже в странах со значительным потенциалом использования возобновляемых источников энергии.

Если учесть стоимость хранения и транспортной инфраструктуры, стоимость восстановительного водорода с доставкой в ​​Китай, Индию и Западную Европу может упасть примерно до $ 2 / кг ($ 15 / млн БТЕ) в 2030 году и $ 1 / кг ($ 7,4 / млн БТЕ) в 2050 году.

По оценкам BloombergNEF, падение цен позволит «зеленому» водороду обеспечивать к 2050 году 24% мировых потребностей в энергии, и сократить глобальные выбросы от ископаемого топлива в промышленности на треть. «Необходима большая политическая поддержка и 150000000000 долларов субсидий до 2030 года, чтобы стимулировать расширение рынка, — отмечают аналитики BloombergNEF. — Расширить применение водорода также поможет введение углеродного налога, а также строительство объектов возобновляемой энергетики».

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Так, для сталелитейной промышленности углеродный налог должен составить $ 50 за тонну CO2, для производства цемента — $ 60, для химикатов, в том числе аммиака, нужно $ 78, а для использования водорода в качестве топлива для судов — 145 долларов.

В дополнение, для обеспечения зеленым водородом 24% глобальных потребностей в электроэнергии необходимо ежегодно производить 60000 ТВт * ч солнечно-ветровой електроенергии без ГЭС). При этом 31320 ТВт * ч электроэнергии будет направляться непосредственно на питание электролизеров.

Сегодня выработки ВИЭ составляет 3000 ТВт * ч, а все производство электричества на Земле не превышает 30000 ТВт * ч.

«Хранение водорода в больших количествах будет одним из самых серьезных вызовов для будущей водородной экономики, — отмечают в BloombergNEF. — Количество недорогих крупномасштабных вариантов, таких как соляные каверны, ограничено, а стоимость использования альтернативных технологий хранения часто может превышать стоимость производства самого водорода».

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В целом, по оценке BNEF, к 2050 году потребуется больше 11000000000000 долларов США инвестиций для создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения водородом 24% конечного потребления энергии в 2050 году.

источник: renen

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