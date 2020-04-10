Крыза минет попизже!

Дело в том, что это не просто очередной скучный кризис, то что все предсказывали, готовились, спорили, а сам вирус это не черный лебедь, это скорее его перо, проблема лежит гораздо глубже. Это кризис системы, который закончится только тогда, когда система сама эволюционирует, а это может случится не скоро. Почему?

Потому что в этом кризисе нет лопнувших пузырей Понци и банкротств, как в других случаях, когда новые технологии, неэффективное использование ресурсов и жадность приводили к непредсказуемому росту и к последующему обвалу, сегодня, к этому кризису, многие страны готовились уже несколько лет.

Каждый раз, в кризисах прошлого, у мира впереди была перспектива развития, новые технологии, ресурсы и опции, всегда было поле для роста. Например в кризис 1857 года только начала строится Америка, строились ЖД дороги и телеграф, осваивался запад, найдено было множество ресурсов, а лопнувшие пузыри только улучшили систему: научили регулировать новые финансовые опции и технологии, появилась современная банковская система. Мировой кризис 1873 года обрушил, купающихся в ресурсах, Австро-Венгрию и Пруссию, которая переживала объединение немецких земель и победу над Францией, в этот кризис вскрылись первые финансовые пузыри и бесполезность денег обеспеченных металлами, мир отказался от серебра. Кризис 1929 года возник из-за появления современных финансовых инструментов, которые стали применять в неконтролируемых масштабах и научил их регулировать, предшествовал появлению современной системы экономики.

Черный понедельник 1987 года чем-то похож на сегодняшний кризис, падение произошло, фактически, из-за перегретой экономики и рыночной психологии, появились инструменты, которые впоследствии привели к кризису 2008 года. Этот кризис вскрыл инвестиционные пузыри и инвестфонды, однако новых методов и технологий входящих в поле концепции капитализма изобретено не было. Был изобретен только блокчейн, которые является уже личинкой новой финансовой парадигмы абсолютного доверия. Сегодняшний кризис вскрывает веру людей в капитализм.

УЧИМСЯ ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Заметьте, что все очень холодно относятся к кризису, все страны максимально к нему готовы, даже, как бы грустно это не звучало, и наша. Мы подкопили немного ЗВР и не кредитовали дырявую экономику, наш человек давно не верит в инструменты капитализма, точнее их у нас и не было. Все в мире уверены в том, что будут применены известные методы спасения экономики, завалено все деньгами и товарами. Построим и напечатаем еще больше, и все будет ОК. Ну вы же помните, что когда все всё знают, то этого не происходит.

Сами методы и технология капитализма линейны, они подразумевают развитие только на вере в будущее, а линейные методы рождают нелинейные риски, отсюда и возникает кризис. Вера — это основа, которая дает нам энергию для мобилизации ресурсов, для движения дальше. Попыки регулирования только немного могут снизить риски, отсрочить коллапс, сами методы, так же часто линейны и не основаны на чистой опциональности субъектов, пытаются предвидеть будущее, что в принципе линейно так еще и на основе предыдущего опыта, а эффективность этого не доказана и всегда подводила.

Сегодня финансовые технологии стимулирующие экономики во всем мире практически перестали работать. Низкие процентные ставки не стимулируют в должной мере производство, банки зарабатывают на спекуляциях, а не на кредитах. Технологии, товары, работы и услуги достигли потолка качества и производятся в достаточном объеме. Людям становится не интересно товарное потреблянство, люди хотят потреблять меньше ресурсов, использовать бумажные пакеты, носить дольше вещи, покупать все б/у, а это все является убийцей концепции капитализма, родившейся в 17м веке. Так хорошо, как сейчас люди не жили никогда, но нам скучно и мы подсознательно движемся к гармонии, что усиливается еще стареющим населением земли, которое более спокойно относится к новым побрякушкам. Нам не хватает только одного — мобилизационного мифа или попросту Цели.

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ КОРОНАВИРУС ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ…

Я думаю этот кризис серьезно затянется и будет изнурять годами, начнется гонка за потребителя и конкуренция ценой, которая ни к чему хорошему обычно не приводит. Она уже началась на рынке энергоресурсов. Уверен, что нефть в дальнейшем будет стоить не намного больше себестоимости то есть, в районе 15$. Индексы стремятся в район 2011-2012 годов. Все меры по стимулированию производства не будут работать в рост, они будут только плодить инфляцию в развитых странах, а неразвитым надо будет искать ресурсы внутри, а не снаружи, что очень сложно. Мир отталкнулся от вершины и стал фрагментироватся, дробиться. Банкротств крупных компаний и банков конечно никто не допустит и их все зальют деньгами, прямо вижу как весь мир будет булькать в болоте.

На данный момент только Илон Маск и электротранспорт может обеспечить рост, однако, явно остальные производители ржавых паровозов за ним не успевают и крах тривиальной автомобильной промышленности может только подлить масла в огонь. Она упадет 100%, потому что машины продаются в ноль или в минус рентабельности, в надежде, что вы посетите сервис, а электромобили уже имеют ресурс 0,8-1,5 млн км.

Многоразовые ракетоносители могут стать драйвером мировой экономики, но до этого надо тоже дожить и то не факт что получится. В таком сценарии может начаться великая инфляция, которая, словно электрическое перенапряжение, может сжечь все вокруг. Резервы государств будут обесцениватся, так как каждый фрагмент начнёт использовать накопленные резервы, а США и Европа печатать деньги. Все задротские методы не помогут. В такой инфляции золото, будучи неликвидным и затратным способом хранения энергии, может также потерять свою значимость, как серебро в 19 м веке, а на его место может прийти блокчейн, достаточно Китаю хотя бы 3% своих ЗВР начать хранить в криптовалюте.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ ОТМЕНЯЕТСЯ… ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Я считаю, что спасение в создании новых систем, которые позволят экономике уйти от линейного стимулирования и создать легкий доступ к опциональности всех субъектов. Грубо говоря, мир без денег, в котором деньги будут заменены опциями и связями. Чем больше опций и связей, тем богаче человек, общество и страна, но перед этим предстоит нехило помучатся, так как разработка такого уровня сети может занимать десятилетия.

В такой новой системе стимулирование не будет происходить методом увеличения ампеража или вольтажа финансовой системы, стимулирование будет происходить за счет естественной конкуренции организмов друг с другом и средой обитания, как в живой природе. Распределенные системы абсолютного доверия позволит любому легко конструировать и создавать связи используя доступные опции соседних субъектов у себя на смартфоне.

Дизайн и разработка станут основной профессией людей, телом экономики, переведут производственные мощностя в статус опций. Собрав большее количество опций и связей, люди могут конкурировать между собой, открывать новые закономерности и опции для новых поколений невиданных до сих пор. Это только мое мнение для того, чтобы не все казалось там безысходным!

автор: Воинствующий либерал DonDonetskiy