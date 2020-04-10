«Коротко о том, к чему готовиться в Украине после коронавируса», — футуролог Игорь Новиков

Как известно, мир меняется не тогда, когда появляется новая технология или случается, например, внезапная пандемия, а тогда, когда в результате этого массово меняется поведение.

Иными словами: пи*дец НИКОГДА не подкрадывается незаметно. Просто его игнорируют, пока не становится поздно.

На этой ноте, думаю, самое время поговорить о том, что СМИ ошибочно называют коронавирусной безработицей.

Частичная, но глобальная остановка жизнедеятельности ряда сфер привела к тому, что в одночасье миллионы людей по всему миру против своей воли вылетели на обочину стремительно меняющегося рынка труда. И многие из них точно не вернутся на насиженные места.

На самом деле этот феномен – часть более глобального процесса, трансформации моделей распределения благосостояния.

Коротко о том, к чему готовиться в Украине

— Безусловного базового дохода не будет

Можно долго философствовать на тему важности детенизации экономики или кредита от МВФ, но факт остаётся фактом – поезд ушёл уже давно, и наша экономика это не потянет.

— Большой Анбандлинг

Все бизнес-процессы будут разобраны на составляющие и проанализированы на предмет адекватности проблемы, которую они решают. Штатные расписания сильно похудеют.

— Сокращение полной занятости

Во многих сферах предпочтение будет отдаваться подрядчикам и временным сотрудникам, работающим проектно или почасово. Если вы свой доход называете зарплата, я бы начинал задумываться о будущем.

— Just-in-Time обучение

Волатильность и конкуренция на рынке труда приведут к популярности курсов быстрой переквалификации.

— Удалёнка сохранится

Там, где присутствие сотрудников на рабочем месте не влияет на результат, бизнеса начнут отдавать предпочтение удалённой работе. Эффективность будет подкармливаться конкуренцией за рабочие места и динамическими мотивационными моделями.

— Ко-ко-ко

Коворкинги, коливинги, колёрнинги – коллективизм станет инструментом масштабирования знаний, поиска возможностей и даже социальной защиты. Коллективное потребление – новый тренд.

— Новые подходы к планированию расходов

Неопределенность завтрашнего дня приведёт к популярности подписочных моделей потребления, динамического ценообразования, p2p кредитования и бартера.

— Gig economy и Marketplaces

Разовые или временные подработки станут нормой. Кто там наш местный TaskRabbit? Сильно вырастет активность на маркетплейсах вроде OLX и Rozetka. Естественно, Новая Почта будет только за, а УкрПочта будет, как обычно, делать очередной ребрендинг и пасти курей.

— Контентные библиотеки

Настолько большая возможность, что не буду вдаваться в подробности. Сам занимаюсь.

— Торговля личными данными

В мире ожидается огромный поток инвестиций в медицинские инновации, так что многие будут искать дополнительный доход в продаже данных. И не только медицинских.

— Шанс на частичную детенизацию экономики и cashless economy

Спрос со стороны работников будет сильно расти, а соответственно ход за государством – если создать правильные условия, сбудется давняя мечта многих.

УЧИМСЯ ЖИТЬ В СОСТОЯНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Если заметили, я почти не упоминал государство. И не потому, что нечего сказать – наоборот. От здорового протекционизма и импортозамещения, заканчивая повальной дерегуляцией и либерализацией всего – есть ряд возможностей выплыть. Просто не хочу разочароваться, ведь я, в отличие от многих под куполом Рады, хочу в Украине 🇺🇦 не только зарабатывать, но и жить.

автор: Igor Novikov