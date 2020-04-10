Как коронавирус повлияет на рынок жилья — недвижимость на карантине

Мир борется с распространением коронавируса, а от пандемии пострадали тысячи людей. В связи с COVID-19 многие европейские страны закрыли границы, ввели торговые ограничения и объявили массовый карантин. Вирус ударил не только по здоровью людей, но и по мировой экономике, почувствовала его и Украина. НБУ фиксирует колебания на валютном рынке, а финансисты прогнозируют сокращение зарплат и рост безработицы.

Каковы основные факторы, влияющие на рынок?

— Человеческие ресурсы. Ограничения к передвижению рабочих. Здоровье работающих. Хотя сейчас эта проблема не так значима, однако с непрерывным рост количества больных в Украине возможны проблемы с комплектованием как рабочих бригад, так и инженерно-управленческого персонала;

— Резкий спад заключения покупательских сделок. Конечно же, в данной ситуации большинство потенциальных покупателей видтерминовувалы вопрос покупки жилья на время;

— Логистика. Проблемы в доставке строительных материалов и оборудовании на строительные площадки;

— Устойчивость и надежность финансового сектора;

— Отсутствие прогнозирования с развитием ситуации как в мире в целом, так и в Украине в частности.

«Рынок первичной недвижимости переживает сложные времена. Наиболее влиятельный фактор, на него давит, это время. Чем дольше рынок будет находиться в состоянии ограничений, тем болезненнее будут последствия », — прокомментировал Олег Приходько.

Что будет с рынком недвижимости — прогноз

Если пандемия в Украине закончится к сентябрю 2020 года, и не наступит каких-то других бедствий, то к весне следующего года рынок недвижимости вернется к уровню февраля 2020 года. Если же к концу лета человечество не справится с этим вызовом, то последствия для рынка недвижимости будут тяжелыми.

Уже в 2020 году возможные банкротства небольших застройщиков, которые работали в дешевом ценовом диапазоне.

Когда лучше покупать жилье и чего ждать от застройщиков?

Инвестиции в первичный рынок недвижимости всегда были рискованными в нашей стране. Сегодня риски возрастают в разы. По данным некоторых социологических опросов, покупку жилья пока решили отложить 65% граждан.

Тем, кто продолжает работать во время карантина и снимает помещение под аптеку, магазин-склад, под другой вид бизнеса, не запрещен на время карантина, или арендует квартиру, придется платить аренду, несмотря на карантин.

ОБВАЛ ЦЕН НА РЫНКЕ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ СТАНЕТ НЕОБРАТИМЫМ. АРЕНДА ЖИЛЬЯ УПАДЕТ НА 40 — 60%

Кроме того, покупательная способность украинцами снижается каждый день, поэтому спрос в ближайшее время будет падать. Вопрос остался в том, насколько в дальнейшем устойчивым окажется финансовый сектор и насколько он сможет удержать курс гривни относительно основных валют?

После выхода из кризиса, а это мгновение все-таки наступит, застройщики будут вынуждены предоставить свои лучшие ценовые предложения. Борьба за платежеспособного клиента обострится. Предложения застройщиков будут изобиловать своими акциями, вероятно, будут предоставлять разнообразные скидки.

Перспективы

— Вопрос о понижении ставок по ипотеке, видимо, будет отложено на 2-3 года.

— Потребитель по-новому переоценит рынок загородного жилья, в т.ч. доступных таунхаусов.

— Не исключено, что застройщики обратятся в Кабинет министров Украины с просьбой временно уменьшить на них налоговую нагрузку.

автор: Олег Приходько