Как зарабатывают украинские политики и олигархи во время коронавируса в Украине… (видео)

Для сравнения были взяты Китай и Италия.

В Италиии цены на продукты упали на 20-50%. Правительство Италии выделяет каждой семье по 2000 евро в месяц во время карантина, чтобы люди имели средства для существования.

В Украине олигархи подняли цены на продукты питания на 80%. Людей отправили на карантин без зарплат, без какой либо помощи.

Антисептики в украинских аптеках и супермаркетах стоят дороже нефти.

В Китае за 10 дней строили больницы на тысячи больных. Китайское правительство боролось за каждую жизнь и для этого кинули все национальные силы, чтобы побороть коронавирус.

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Больницы строили как грибы. За 48 часов выростали целые города из больниц.

В Украине начали рыть могилы для будущих жертв. Банда реформаторов построили 0 больниц, а вместо этого начали рыть могилы для граждан Украины намекая на то, что конец для вас один…

На украинскую медицину было выделено 5 миллиардов долларов за 3 года. За это время деньги были украдены, а украинская медицина доведена до гетто.

Вот как выглядит рядовая украинская больница:

Мэр Киева и Днепра выступили со срочным заявлением. Они в прямом эфире начали гордится тем, что на городских кладбищах выделяют бесплатные места для захоронения…

В Китае строят больницы, у нас копают могилы для людей!

В Италии каждая богатая семья посчитала, что обязана выделить деньги на больницы. В сети показали, как богатейшие люди Италии помогают родине. Просто космические суммы богачи жертвуют для медицины, для людей, для спасения от смертельной пандемии.

В Украине каждая богатая семья посчитала, что коронавирус идеальное время набить карманы…

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Вот разница между Украиной и цивилизованным миром. Нас грабили все эти годы и коронавирус просто показал настоящую картину.

Нам роют могилы, вместо больниц. Отправляют умирать, вместо лечения. Поднимают цены в магазинах, вместо помощи…

источник: elise