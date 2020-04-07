Как в Германии поддерживают малый и средний бизнес во время эпидемии коронавируса

В связи с пандемией COVID-19 в Германии принята антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.

Стремительное распространение пандемии коронавируса поставило под угрозу возможности здравоохранения спасать и лечить людей. Поэтому очень многим государствам пришлось вводить жесткие карантинные меры. Они фактически парализовали деловую жизнь целых стран и привели к рецессии. По этой причине теперь власти повсюду в мире должны срочно спасать и лечить экономику.

Рецепты во многих странах схожие, хотя у каждой есть и свои особенности. Специфика немецкой концепции помощи бизнесу во многом связана, во-первых, с тем, что в Германии важнейшими работодателями и вообще основой экономики являются не крупные концерны, а средние, малые и микропредприятия. А во-вторых, с федеративным устройством государства. Поэтому в ФРГ помогать бизнесу будут параллельно как правительство, так и федеральные земли — каждая в соответствии со своими возможностями и приоритетами.

Дополнительный бюджет на 2020 год: 156 миллиардов евро

25 марта бундестаг одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу, согласованную до этого в коалиционном правительстве консерваторов и социал-демократов. Среди мер борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19 — отдельная общенациональная программа поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из принятого в тот же день дополнительного государственного бюджета в 156 миллиардов евро.

Таким образом, бюджет на 2020 год в 362 миллиарда евро, с которым Германия уже прожила первые три месяца, будет увеличен на 43 процента. Для этого правительству ФРГ пришлось отказаться от политики бездефицитных бюджетов, которой два кабинета министров под управлением канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) придерживались семь лет подряд.

Необходимые деньги ФРГ возьмет в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации. В том, что эти ценные бумаги будут куплены международными инвесторами на достаточно выгодных для Берлина условиях, сомнений нет. Уровень процентных ставок в мире сейчас крайне низкий, а Германия считается одним из лучших должников.

К тому же Европейский центральный банк (ЕЦБ) в нынешней чрезвычайной ситуации гарантировал странам еврозоны покупку облигаций на 750 миллиардов евро и готов их напечатать. Нарушение европейских правил финансовой дисциплины ФРГ не грозит, поскольку Брюссель временно отменил действие европейского пакта стабильности, ограничивающего размеры бюджетного дефицита и государственного долга.

Помощь микропредприятиям, самозанятым и ИП

Если во время всемирного финансового кризиса 2008 года спасать пришлось, в первую очередь, крупные банки, поскольку иначе всей системе денежного обращения грозил коллапс, то теперь в особой опасности оказался малый бизнес и все те, кого в России называют самозанятыми и индивидуальными предпринимателями (ИП). Из-за жесткого карантина в Германии вынужденно прекратили работу бесчисленные предприятия сферы услуг: небольшие магазины и отели, рестораны и закусочные, парикмахерские и салоны красоты, туристические и концертные агентства и т.д.

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К тому же без заработка практически одномоментно оказались, скажем, маклеры и репетиторы, а также представители многих творческих профессий — внештатники, живущие на гонорарах, от музыкантов до фотографов и художников. Даже если у них имеются какие-то накопления — выпадение доходов на протяжении многих недель при необходимости нести текущие расходы всем этим предпринимателям экономически просто не пережить.

Поэтому помощь им стала сейчас одним из приоритетов государства. Всем предприятиям с численностью персонала не более 5 человек будет одноразово выплачено на ближайшие три месяца до 9 тысяч евро. Фирмы, в которых не более 10 работников, могут рассчитывать на суммы до 15 тысяч. Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.

Условие: все фирмы и индивидуальные предприниматели должны доказать, что до пандемии коронавируса не испытывали экономических трудностей и столкнулись с проблемами лишь после 11 марта. Ведь правительство, естественно, не хочет за счет налогоплательщиков искусственно продлевать жизнь неконкурентоспособным фирмам. Деньги предоставляются безвозмездно, это не кредиты, а субсидии, однако они будут учтены при начислении налогов за 2020 год. Правительство рассчитывает, что данным видом помощи воспользуются до 3 миллионов представителей малого бизнеса.

Компенсации при вынужденном неполном рабочем времени

Другой приоритет антикризисный программы — сохранить как можно больше рабочих мест в фирмах любого размера в условиях их временного вынужденного простоя. Ведь что делать производственному предприятию, у которого из-за пандемии коронавируса вдруг сократились заказы? Продолжать платить работникам полную зарплату оно не может, увольнять персонал не хочет — так можно растерять квалифицированные кадры, дефицит которых будет ощущаться в Германии, думается, даже в разгар кризиса. Такая дилемма особенно остро стоит, например, перед многими весьма типичными для немецкой экономики высокоспециализированными средними и малыми машиностроительными компаниями.

Им поможет инструмент, доказавший свою эффективность в 2009 году, во время рецессии, последовавшей за финансовым кризисом. Это выплата компенсаций работникам, вынужденным трудиться неполное рабочее время.

Еще в середине марта бундестаг оперативно внес поправки в соответствующий закон, расширив возможности его применения. Предприятие, подключившись к этой программе, оплачивает сотрудников, пока есть работа. А во время простоя они получают 60 процентов своего чистого заработка от государства. Тем, у кого есть хотя бы один ребенок, полагается 67 процентов. По прогнозам правительства на такой режим могут перейти вскоре свыше 2 миллионов работников — примерно в два раза больше, чем в рецессию 2009 года.

Субсидии и налоговые льготы в федеральных землях

Всем, кто временно останется без работы или с меньшими заработками, призвана помочь и такая общенациональная мера, как запрет домовладельцам разрывать арендные договоры с квартиросъемщиками, оказавшимся не в состоянии регулярно платить за жилье. Эта мера пока будет действовать с апреля по конец сентября, но ее могут и продлить. Она порождена спецификой немецкого рынка недвижимости: примерно половина домохозяйств в Германии живет не в собственных квартирах и домах, а в съемных. Многим самозанятым и владельцам малых предприятий этот шаг правительства существенно облегчит жизнь: они теперь не должны беспокоиться о сохранении крыши над головой и могут сосредоточиться на спасении бизнеса.

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Что же касается региональных мер поддержки малых и средних предприятий, то, к примеру, самая большая по числу жителей федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия в дополнение к программе правительства ФРГ приняла решение выплачивать до 25 тысяч евро фирмам с числом работников до 50 человек. Условие: сокращение выручки как минимум на 50 процентов или временное закрытие предприятия из-за карантинных мер властей.

В свою очередь земля Баден-Вюртемберг готова одноразово выплатить предприятиям такого размера до 30 тысяч евро. В Баварии аналогичную сумму могут запросить фирмы с числом работников до 250 человек. А земля Бранденбург решила предоставить компаниям с персоналом до 100 сотрудников даже 60 тысяч евро. К тому же во всех землях малый и средний бизнес ждут различные временные налоговые льготы.

источник: dw