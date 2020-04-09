Как Америка спасает свою экономику во время коронавируса

Самоизоляция как одна из ключевых мер по борьбе с пандемией Covid-19, с одной стороны, замедляет распространение вируса, а с другой — влечет неблагоприятные экономические последствия.

К чему приводит приостановление деятельности компаний и банков, ограничение поездок и сделок? ВВП падает, объем налоговых поступлений снижается, безработица растет, благосостояние населения оставляет желать лучшего.

Для стабилизации ситуации американские конгрессмены приняли Акт помощи при коронавирусе, облегчение бремени и экономической безопасности (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act).

CARES Act – это пакет мер по стимулированию экономики, который предусматривает беспрецедентную помощь американскому населению и бизнесу. Правительство США выделяет 2 трлн долларов – сумму, которая в два раза превышает размеры грантов на преодоление последствий финансового кризиса в 2009 году.

Средства планируется распределить между ключевыми пятью секторами национального хозяйства:

— физические лица (граждане страны) – 30% помощи;

— крупные корпорации – 25%;

— малый бизнес – 19%;

— государственные и муниципальные органы власти – 17%;

— медицина и общественные нужды – 9%.

Законодатели предложили выделять прямые гранты и льготные займы, «замораживать» банковское погашение кредитов, открывать «налоговые каникулы» предприятиям до сентября 2020 года. Эксперты уже окрестили пакет мер CARES Act – «американским мостом через коронавирус».

Помощь частным лицам и семьям

Величина грантов: 603,7 млрд долларов. Доля в грантах CARES: 30%

На начало 2020 года на территории США проживало 329,2 млн человек, объединенных в 101,2 млн. домохозяйств. Этот сектор национальной экономики первый попал под удар COVID-19.

С 1 марта по 1 апреля 2020 года в связи с закрытием компаний работу потеряли более 10 млн американцев. В итоге к 5 апреля показатель безработицы увеличился с 3,5 до 4,4%. Это самое существенное его падение за последние 45 лет.

По данным статистической службы американского правительства, с 1 марта 2020 года в Соединенных Штатах:

— сократилось на 1,5 млн. рабочих мест;

— закрылось около 800 тыс. малых фирм.

Эти показатели превысили аналогичные индикаторы марта 2009 года на 48 и 31% соответственно.

Очевидный спад в секторе домохозяйств побудил конгрессменов уделить центральное внимание его финансовой поддержке. Основной вариант помощи – прямые субсидии, размер которых зависит от величины годового дохода семьи.

— Домохозяйства с годовыми поступлениями менее 75 тыс. долл. (низший средний класс) могут рассчитывать на пособие в 1200 долл. в месяц.

— Семьям, которые получают от 75 до 99 тыс. долл. в год (средний класс), выделят субсидии до 600 долл. в месяц.

— На каждого несовершеннолетнего ребенка будет дополнительно выплачиваться по 500 долл. в месяц.

Программа помощи физическим лицам включает еще три важных косвенных меры финансовой поддержки на период преодоления последствий кризиса:

— все кредиты на образование «замораживаются» до конца сентября 2020 года;

— выплаты по основной сумме и процентам ипотечных займов приостанавливаются на срок до 6 месяцев;

— запланировано поэтапное увеличение пособий по безработице в период с мая по сентябрь 2020 года.

Последняя мера коснется не только уволенных специалистов, но и самозанятых граждан.

Гранты федерального правительства в сумме 300 млрд долл. поступят в домохозяйства в виде прямых субсидий. Ещё 260 млрд долл. заложено на увеличение пособий по безработице. 47,3 млрд долл. будет использовано для погашения образовательных и иных займов частных лиц.

Поддержка крупных корпораций

Величина грантов: 500 млрд. долларов. Доля в грантах CARES: 25%

Первыми последствия экономические последствия COVID-19 испытали на себе американские авиакомпании. На начало 2020 года в стране насчитывалось более 200 авиаперевозчиков пассажиров и грузов. К началу апреля были отменены 80% внешних и более 40% внутренних перелетов.

Авиаперевозки формируют порядка 28% ВВП Соединенных Штатов (доля одного только Boeing превышает 0,5%). В связи с этим пакет мер CARES Act устанавливает 58 млрд долл. грантов пассажирским и грузовым авиаперевозчикам и их подрядчикам.

У финансовой помощи, выделяемой авиакомпаниям есть две особенности:

— средства предоставляют в форме правительственных кредитов сроком на 1 год;

— главное условие получения федеральных займов – в течение 12 месяцев корпорации авиационной отрасли не имеют права заниматься выкупом и дроблением акций.

В отрасли авиаперевозок государственные кредиты планируется потратить на зарплаты и премии сотрудникам пассажирских и грузовых рейсов в сумме 29 млрд долл., на выплаты подрядчикам – 3 млрд. долл., а также на поддержку авиалиний – 26 млрд. долл.

Отдельной статьей помощи значится «Поддержка национальной безопасности», которая предусматривает выделение 17 млрд долл. правительственных кредитов корпорации Boeing. Эксперты национального института исследований установили, что системообразующий гигант отрасли авиаперевозок способен обрушить своей рецессией ВВП США на 2,2-3,5% в течение года.

Помимо авиаперевозок, в числе отраслей на восстановление которых планируется выделение правительственной помощи: сырьевые корпорации, крупные сети отелей, финансовые учреждения.

КАК В ГЕРМАНИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Конгрессмены предусмотрели ряд косвенных мер восстановления и стимулирования деятельности крупных корпораций:

— предоставление «налоговых каникул» на срок до 6 месяцев;

— отсрочка по налогу на зарплату для работодателей;

— рассрочка в погашении кредитов;

— пересчет чистых операционных потерь и минимальных обязательств по налогу на прибыль компаний;

— переоценка активов и собственности;

— пересмотр нормативов амортизации собственных средств.

В пакете мер CARES Act указано: федеральное правительство назначает генерального инспектора и формирует комитет для контроля за расходованием средств в секторе крупного бизнеса.

Стимулирование малого бизнеса

Величина грантов: 377 млрд. долларов. Доля в грантах CARES: 19%

К сектору малого бизнеса в США относят компании, которые имеют в штате менее 500 сотрудников и зарабатывают менее 7 млн долл. в год. По данным на начало 2020 года в таких фирмах работало порядка 43% работоспособного населения страны.

В конце 2019 года в Соединенных Штатах действовало около 20 млн малых компаний в сфере услуг (82%), промышленности (13%) и других отраслях (5%). Именно они выступают дайвером инноваций и ежегодно регистрируют в 10-12 раз больше патентов, чем крупные корпорации.

С марта 2020 года в США прекратили свою деятельность более 800 тыс. малых фирм. В основном сокращение затронуло сферу туризма, малого гостиничного бизнеса, развлекательных услуг. Главная особенность рецессии сектора: в отличие от крупных корпораций малые субъекты хозяйствования не сокращают деятельность – они полностью ее прекращают.

В связи с этим Конгресс Соединенных Штатов принял решение выделить 377 млрд долл. на поддержку сектора малого бизнеса: в основном в виде льготных займов сроком на 1 год.

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Большая часть средств – порядка 350 млрд долл., субъектам малого бизнеса будет выделена в виде кредитов, которые предприниматели имеют право расходовать на:

— выплату заработной платы, отпускных, больничных работникам;

— погашение затрат на социальное страхование персонала;

— возврат ипотечных кредитов;

— оплату аренды и коммунальных платежей;

— покрытие других долговых обязательств.

Еще 17 млрд долл. планируется направить на погашение любых бизнес-кредитов, а еще 10 млрд. составит безвозмездная грантовая помощь. Рассчитывать на нее могут фирмы, чья деятельность связана с перспективными инновационными разработками или системой жизнеобеспечения граждан.

Финансирование государственных и муниципальных органов власти

Величина грантов: 339,8 млрд. долларов. Доля в грантах CARES: 17%

По данным на начало 2020 года в США действовало порядка 90 тыс. органов государственной власти и местного самоуправления на уровне округов и штатов. Лидером считается штат Иллинойс, где насчитывается более 7 тыс. таких структур, а замыкают список Гавайи с их 21-й единицей. Властные структуры функционируют на 4-х уровнях: штаты, округа, муниципалитеты, города. В их ведение переданы:

— работа образовательных и медицинских учреждений;

— полицейские и пожарные службы;

— транспортное хозяйство;

— система жизнеобеспечения территорий: водоснабжение, канализация, отопление, электрические станции, вывоз мусора, уборка снега.

Ввиду снижения благосостояния населения и закрытия компаний государственные и муниципальные органы власти могут недополучить порядка 45% налогов и сборов в местные бюджеты. CARES Act предполагает выделение 339,8 млрд долл. в форме грантов и льготных займов на срок до 3-х лет.

Из выделенной суммы, 274 млрд долл. пойдет на борьбу с COVID-19 на местном уровне: профилактические мероприятия, действия органов власти по поддержке режима карантина. Остальная часть грантов направляется на поддержку школьного образования — 27 млрд долл. Еще 10,3 млрд долл. получат малообеспеченные семьи и уязвимые категории населения (инвалиды, престарелые, тяжелобольные, сироты и др.).

Субсидирование социальных и медицинских услуг

Величина грантов: 179,5 млрд. долларов. Доля в грантах CARES: 9%

Пандемия COVID-19 обострила потребности медицинских учреждений. Хотя Соединенные Штаты занимают ведущее место в мире по величине сосредоточенных в секторе ресурсов: здесь занято более 10 млн человек, а расходы на медицинское обслуживание каждого жителя страны в 2020 году составляли 7 439 долл. в год.

На уровне местных властей, затраты на борьбу с коронавирусом предусматривают только профилактические и карантинные мероприятия. Но госпитали нуждаются в своевременных поставках медикаментов, оборудования, расходных материалов.

CARES Act предусматривает выделение 100 млрд долл. медицинским учреждениям в порядке грантовой помощи. Эти средства нацелены на:

— закупку медикаментов и расходных материалов для лечения коронавирусной инфекции;

— финансирование операций, связанных с осложнениями от COVID-19;

— надбавки к зарплатам врачей, работающих с зараженными пациентами до 20%.

Часть этих средств пойдет на закупку масок, антисептических средств и защитных костюмов, а также развитие работы виртуальной службы врачей на период самоизоляции. Кроме того, около 30% грантов пойдет на поддержание стандартной работы системы медицинских учреждений:

— своевременной доставки медикаментов;

— устранение дефицита отдельных видов лекарственных средств и расходных материалов путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками;

расширение спектра лабораторных исследований;

— стимулирование работы учреждений санаторно-курортного типа.

Оставшиеся 80 млрд долл. будут использованы для финансирования общественных нужд –лечение ветеранов и пожилых граждан, системы детского питания, а также продовольственной безопасности.

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Из выделенных средств 20 млрд долларов субсидий уйдет на поддержку здоровья ветеранов, 16 – на пополнение складов медицинского оборудования, а 11 – на содержание баз лекарственных препаратов и расходных материалов. Отдельной статьей затрат выступает развитие программы грудного вскармливания (SNAP) и детского питания. В эту сферу будет направлено 24,3 млрд долл.

источник: vc