Девушка-подросток из США придумала систему, способную устранить «слепые зоны» в автомобилях

14-летняя Алайна Гасслер из штата Пенсильвания, США, ехала в машине с мамой и заметила, насколько той трудно рассмотреть, что происходит за стойками лобового стекла в так называемых «слепых зонах» и загорелась идеей решить эту проблему.

Такие места есть у каждого автомобиля — конструктивные особенности кузова не позволяют водителю увидеть со своего места, что происходит снаружи. Из-за этого автомобилисты часто сбивают пешеходов или сталкиваются с другими машинами, пытаясь сменить полосу движения.

Девочка придумала систему, способную устранить «слепые зоны». По идее школьницы, на внешнем корпусе автомобиля крепится простая веб-камера. Она ведёт трансляцию происходящего снаружи в реальном времени на световой проектор, установленный в салоне. Изображение проецируется на ту часть машины, которая блокирует обзор — и препятствия как не бывало.

Таким образом для водителя его собственное авто становится прозрачным. Хотя результат напоминает магию, на самом деле машина никуда не исчезает, а её корпус остаётся в целости и сохранности. Девочка надеется, что изобретение поможет в будущем сократить количество дорожных аварий.

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«Происходит очень много автомобильных аварий с травмами и смертями, которые можно было бы предотвратить, если бы лобовая стойка не мешала обзору. А поскольку нельзя убирать её из машины, я решила избавиться от слепых зон, не трогая стойку»- рассказала молодой изобретатель.

Со своим изобретением Алайна приняла участие в конкурсе Broadcom MASTERS по науке и технике для талантливых учащихся средних школ. И взрослые по достоинству оценили идею школьницы, присудив ей главный приз.

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Вместе с победой девочке вручили денежную премию в размере 25 тысяч долларов. Глядя на разработанную Алайной систему, легко понять, почему она выиграла конкурс: изобретение работает.

источник: goodnewsnetwork