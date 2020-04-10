Главная НовостиЭнергия В Швейцарии солнечные панели встраивают в балконы зданий

В Швейцарии солнечные панели встраивают в балконы зданий

10.04.2020
В Швейцарии солнечными панелями встраивают в балконы зданий

Компания a2-solar поставила 240 солнечных панелей, которые использовали для ремонта старого здания в Берне, Швейцария. Модули, интегрированные в 96 балконов, имеют различные варианты прозрачности и цветовые вариации.

На здании, датируемой 1963 годом, установили 240 специальных солнечных модулей. Немецкий производитель заявил, что панели соответствуют всем рекомендациям швейцарского распоряжение об энергосбережении, а также эстетическим и архитектурным требованиям.

Монокристаллические солнечные модули были установлены на балконы. Лицевые стороны модулей были изготовлены из структурированных стеклянных и точечных сеток в сочетании с серой вложенной пленкой для придания солнечным панелям золотистого цвета.

НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ALEO SOLAR СОЗДАЛА СТЕКЛЯННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КРЫШ, ФАСАДОВ, ОКОН И БАЛКОНОВ

Солнечные модули имеют комбинированную мощность 46 кВт. Ожидается, что они будут производить до 30 000 кВт · ч электроэнергии в год, которая будет использоваться зданием для собственного потребления.

источник: pv-magazine

,
Особенности установки солнечных панелей на балконе в многоквартирном доме
Энергия

Особенности установки солнечных панелей на балконе в многоквартирном доме
Немецкая компания Aleo Solar создала стеклянные солнечные панели
Технологии

Немецкая компания Aleo Solar создала стеклянные солнечные панели для крыш, фасадов, окон и балконов
Sharp представила фотоэлектрические модули нового поколения, которые блокируют свет и производят электроэнергию
Технологии

Sharp представила фотоэлектрические модули нового поколения, которые блокируют свет и производят электроэнергию
3D - фасадная система абсорбирует максимальное количество солнечной энергии
Энергия

3D - фасадная система абсорбирует максимальное количество солнечной энергии
Киевлянин установил солнечные батареи на балконе и не платит за электричество
Сообщество

Киевлянин установил солнечные батареи на балконе и не платит за электричество
Итальянцы разработали разноцветные солнечные панели для крыш и фасадов зданий
Строительство

Итальянцы разработали разноцветные солнечные панели для крыш и фасадов зданий (видео)