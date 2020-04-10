В Швейцарии солнечные панели встраивают в балконы зданий

Компания a2-solar поставила 240 солнечных панелей, которые использовали для ремонта старого здания в Берне, Швейцария. Модули, интегрированные в 96 балконов, имеют различные варианты прозрачности и цветовые вариации.

На здании, датируемой 1963 годом, установили 240 специальных солнечных модулей. Немецкий производитель заявил, что панели соответствуют всем рекомендациям швейцарского распоряжение об энергосбережении, а также эстетическим и архитектурным требованиям.

Монокристаллические солнечные модули были установлены на балконы. Лицевые стороны модулей были изготовлены из структурированных стеклянных и точечных сеток в сочетании с серой вложенной пленкой для придания солнечным панелям золотистого цвета.

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Солнечные модули имеют комбинированную мощность 46 кВт. Ожидается, что они будут производить до 30 000 кВт · ч электроэнергии в год, которая будет использоваться зданием для собственного потребления.

источник: pv-magazine