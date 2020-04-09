В США разработали органический краситель для окон, который превращает солнечный свет в электроэнергию

Технологию ClearView предложила компания Ubiquitous Energy, которая вышла из Массачусетского технологического института в 2012 году. «Органический краситель можно применять на окнах небоскребов, на автомобильном стекле и даже на экране вашего iPhone», — рассказал Майлз Барр, основатель и главный технический директор компании Ubiquitous Energy.

Краска позволяет видимому солнечному свету проходить через нее — точно так же, как через обычные окна, но при этом захватывает невидимые инфракрасные лучи и преобразует их в электроэнергию.

«Светопоглощающие красители встречаются повсюду: они в красках, в пигментах для одежды и даже в электронных устройствах, — рассказал Майлз Барр. — Мы создали красители, которые избирательно поглощают инфракрасный свет и превращают его в электричество».

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«Основным недостатком« солнечного стекла» является относительно низкая эффективность, — говорит Анна Грете Хестнес, профессор архитектуры Норвежского университета науки и техники, специализируется на солнечной энергии. — Однако все дело в цене: если прозрачные элементы стоят дешевле и покрывают большую площадь … возможно, это лучшее решение».

По словам Майлза Барра, «солнечное» стекло может производить до двух третей электроэнергии, вырабатываемой традиционными панелями. «ClearView стоит примерно на 20% больше, чем обычное окно, — объясняет он. — Однако стоимость «солнечного» окна компенсируется электричеством, которую оно производит».

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Компания стремится солнечными окнами дополнить традиционные солнечные панели, установленные на крыше. «Сочетание обоих методов позволит крупным зданиям производить столько же электроэнергии, сколько и потреблять», — перекананий Майлз Барр

источник: edition