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В рамках финансовой помощи, каждый житель Сингапура, получит по $1100 от правительства страны

09.04.2020
В рамках финансовой помощи, каждый житель Сингапура, получит по $1100 от правительства страны

Меры по поддержке своих граждан осуществляет Сингапур – объявлен третий пакет финансовой помощи «Бюджет солидарности», в соответствии с которым каждый житель получит в сумме $1100 от правительства страны.

В современном мире практически все страны связаны между собой, как минимум, торговыми и производственными отношениями. Охвативший планету кризис «бьет по всем без разбору», просто некоторые страны показывают пример другим государствам в борьбе с тяжелыми экономическими последствиями.

Сингапур давно уже выступает в качестве «эталонного образца» развития во многих сферах жизни.

В рамках финансовой помощи, каждый житель Сингапура, получит по $1100 от правительства страны

Прекрасно понимая, что экономике страны нанесен огромный ущерб, правительство Сингапура запустила уже три пакета финансовой помощи гражданам и местному бизнесу на общую сумму около $55 млрд:

«Бюджет единства» стартовал 18 февраля 2020 года;
«Бюджет устойчивости» объявлен 26 марта 2020 года;
«Бюджет солидарности» запущен 6 апреля 2020 года.

Министр финансов объявил о том, что в рамках «Бюджета солидарности» каждый сингапурец старше 21 года получит $600 помощи на банковский счет до 14 апреля, а всего, в рамках государственных программ, каждый житель страны получит $1100.

Правительство страны поблагодарило предыдущие поколения сингапурцев, которые накопили и заложили прочную финансовую основу страны – сегодня власти используют $55 млрд из резервного фонда для защиты предприятий, граждан и домашних хозяйств.

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«Единство, устойчивость, солидарность – это и названия программ финансовой поддержки, и общие ценности, которые определяют жителей Сингапура. Узы, которые связывают нас вместе, будут укрепляться и обновляться в этом кризисе. Когда шторм в конечном итоге стихает, как и все штормы, я уверен, что мы станем сильнее и сможем построить еще лучшее будущее для наших детей и наших внуков», – заявил вице-премьер и министр финансов Хенг Суит Кит.

Опираясь на китайский опыт перезапуска экономики после карантина, Сингапур снижает налоги и сборы, расширяет программы поддержки сохранения и создания новых рабочих мест. Все три пакета финансовой помощи направлены на поддержку экономики страны, национальные резервы брошены на борьбу с рецессией.

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Судя по всему, «азиатские тигры» раньше всех приступили к перезапуску своей экономики, не дожидаясь окончательной победы над COVID-19. Поддерживая граждан своих стран путем прямой безвозмездной финансовой помощи, эти государства минимизируют потери от всемирного кризиса и получают неплохие шансы на достаточно быстрое восстановление экономики и достижение предкризисного уровня.

источник: taratutenko

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