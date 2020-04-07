В Лондоне за 9 дней построили самое большое отделение для лечения коронавирусной инфекции (видео)

В выставочном центре ExCel Лондона открылся первый в Великобритании временный госпиталь Nightingale для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Для оборудования больницы понадобилось девять дней. Она сможет принять до 4 тыс. пациентов. На первом этапе предусмотрено 500 мест с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Это крупнейшее в мире отделение интенсивной терапии. Для работы в больнице потребуется 16 тыс. сотрудников – врачей, медсестер и волонтеров. В госпитале будут принимать только тех больных, которым нужен аппарат ИВЛ.

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Похожие временные больницы планируют открыть и в других городах Великобритании, в том числе в Бирмингеме, Манчестере, Глазго, Харрогейте и Бристоле.

источник: bbc