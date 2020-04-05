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В Индии создали дешевый аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

05.04.2020
В Индии создали дешевый аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Созданный ученым-робототехником и нейрохирургом для помощи бедным в Индии, аппарат ИВЛ AgVa теперь даст надежду в борьбе с коронавирусом в стране.

Вирус, наиболее опасный для жизни, поражает легкие, делая вентиляторы, которые перекачивают вдыхаемый воздух пациенту, критически важными для больниц по всему миру.

С ростом потерь в Индии, где действует общенациональный карантин, производство портативного вентилятора AgVa увеличилось с 500 шт.в месяц до 20 000.

«Мы никак не могли предвидеть что-то подобное», — сказал нейрохирург Дипак Агравал, который совместно с ученым-робототехником Дивакар Вайшем разработал устройство.

Стоимость аппарата AgVa около 2000 долларов, а традиционные аппараты ИВЛ стоят более 10000 долларов.

В Индии создали дешевый аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Индия, как и большинство стран, испытывает острую нехватку коек и аппаратов для своих 1,3 миллиарда человек. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1600 случаев и 38 случаев смерти от COVID-19.

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Чтобы повысить готовность к росту заболеваемости, правительство Индии запретило экспорт медицинского оборудования и медикаментов, включая аппараты ИВЛ.

Завод AgVa недалеко от столицы Нью-Дели получил разрешение, чтобы сделать то, что может стать ключевым оружием, когда Индия должна полностью противостоять пандемии.

Спрос на аппараты размером с тостер AgVa быстро растет, так как Индия готовится к росту числа случаев коронавируса. Производители говорят, что AgVa, который весит всего 3,5 килограмма, поможет перевезти менее критичных пациентов обратно в их дома, поскольку их аппарат прост в транспортировке и установке и требует небольшого энергопотребления.

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Maruti Suzuki, крупнейший производитель легковых автомобилей в Индии, пообещал помочь AgVa увеличить производство после того, как правительство призвало все автомобильные компании внести свой вклад по борьбе с коронавирусом.

источник: medicalxpress

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