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Безопасное дорожное покрытие из старых шин спасет миллионы жизней

07.04.2020
Безопасное дорожное покрытие из старых шин спасет миллионы жизней

Как сделать дорожное покрытие более безопасным для пешеходов? По данным ВОЗ, падения и связанные с ними травмы являются второй по количеству случаев в мире причиной смерти при ДТП. 

Команда исследователей разработала концепцию безопасного дорожного покрытия в рамках проекта SAFERUP. Это аббревиатура от Sustainable, Accessible, Safe, Resilient, and Smart Urban Pavements, что в переводе означает «устойчивые, доступные, безопасные, долговечные и умные городские тротуары».

Чтобы сделать дорожное покрытие мягче, исследователи добавили к традиционной смеси камней и гудрона крошку от измельченных автомобильных шин в соотношении 40:60 %. Поскольку гудрон – это чрезвычайно вязкая жидкость, он хорошо связывается с резиновой крошкой из автомобильных шин.

Концепция SAFERUP очень напоминает напольные покрытия для игровых детских площадок, где также используется резиновая крошка. Исследования показали, что новое дорожное покрытие не только предохраняет от травм, но и вопреки опасениям многих, абсолютно экологически безопасно.

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Ближайшая цель SAFERUP – подготовка специалистов, занимающихся строительством дорог нового поколения. Ученые убеждены, что в городах будущего появятся безопасные тротуары, оснащенные специальными датчиками и другими решениями, которые будут фиксировать падения людей и различные ДТП.

источник: phys

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