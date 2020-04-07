В рамках реализации программы Manta Ray агентство DARPA начало разработку нового поколения беспилотных подводных аппаратов большой дальности – Unmanned Underwater Vehicles (UUV), способных работать в течение нескольких месяцев без технического обслуживания со стороны человека.

В программе Manta Ray оцениваются новые системы управления и накопления энергии для увеличения дальности действия и возможностей маломощных силовых установок. Подводные беспилотные аппараты должны уметь обнаруживать и классифицировать возникающие угрозы, а также эффективно противодействовать им.

Чтобы итог программы мог считаться успешным, новый UUV должен научиться самостоятельно работать в открытом океане, получить более совершенные системы управления и контроля, а также конструкцию из новых, стойких к коррозии материалов.

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«Программа Manta Ray направлена на увеличение оперативных возможностей флотов в открытом море. Она призвана свести к минимуму помехи для хода операций, благодаря способности беспилотников действовать после развертывания абсолютно независимо», – сообщил менеджер программы в DARPA Кайл Вернер.

источник: darpa